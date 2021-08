Mura naj premaga Sturm, Slovenija pa Slovaško

Le še dva tedna ločita slovensko nogometno reprezentanco od naslednje delovne akcije v boju za Katar 2022. Slovenci so odprli kvalifikacije z zgodovinsko zmago nad Hrvaško, toda nato pokvarili vtis s porazoma v Sočiju in Nikoziji. Septembra bodo sprejeli nov paket treh tekem, že prva s Slovaško – 1. 9. v Stožicah – bo ključna. Izhodišče za nemara ključni september je znano – vrstni red Hrvaška in Rusija po 6, Slovaška 5, Ciper 4, Slovenija 3 in Malta 1 – fantom ne omogoča preračunavanja. Selektor Matjaž Kek je zaposlen tudi v vmesnem času, ko ni reprezentančnih tekem. U...