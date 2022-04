Mundial se začenja z žrebom skupin

Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino bo danes ob 18. uri dal znamenje za začetek prvega dejanja 22. svetovnega nogometnega prvenstva: žreba osmih tekmovalnih skupin. Zaključni turnir 32 najboljših reprezentanc na svetu bo prvič v zgodovini na Arabskem polotoku, gostitelj mundiala, ki bo od 21. novembra do 18. decembra, bo Katar.

Na današnjem spektaklu leta bo za ugoden žreb držalo pesti več kot le 29 že uvrščenih reprezentanc in tudi več kot 32, kot se jih bo pozno jeseni merilo za čast, slavo in zaslužek. Po včerajšnjih potrditvah uvrstitve na SP Mehike, že osme zaporedne, in ZDA, so na voljo le še tri vstopnice. Kandidatov je še osem. Zadnja reprezentanca, če bo šlo vse po načrtih, bo znana najpozneje do 14. junija, potem ko morata Ukrajina in Škotska zaradi vojne agresije Rusije najprej odigrati polfinalno tekmo evropskih dodatnih kvalifikacij, nato pa se bo zmagovalec dvoboja pomeril še z Walesom.

Drugi še preostali reprezentanci na mundialu bosta dala dvoboja med Perujem in Avstralijo/Združenimi Arabskimi Emirati ter med Kostariko in Novo Zelandijo.

Razkošje, vredno 200 milijard evrov

Napetost v reprezentančnih taborih se je stopnjevala vse do včerajšnje objave marčne lestvice Fife. V dirigiranem žrebu se bodo reprezentance razvrstile v štiri kakovostne bobne, v prvem najmočnejših osmih reprezentanc bo najboljših sedem z lestvice Fife in gostitelj prvenstva Katar, ki mu pripada vloga nosilca št. 1. Hrvaška, kot edina slovenska soseda na SP, in Srbija, kot druga reprezentanca iz nekdanje države, bosta v drugem ter tretjem bobnu nosilcev.

Katar številka 1 Nosilci, boben 1: Katar, Brazilija, Belgija, Francija, Argentina, Anglija, Španija in Portugalska; 2: Mehika, Nizozemska, Danska, Nemčija, Urugvaj, Švica, ZDA in Hrvaška; 3: Senegal, Iran, Japonska, Maroko, Srbija, Poljska, Južna Koreja, Tunizija; 4: Kamerun, Kanada, Ekvador, Savdska Arabija, Gana, zmagovalec evropskih kvalifikacij, zmagovalca medcelinskih kvalifikacij.

V skupini štirih se ne bosta srečali več kot dve evropski reprezentanci ali reprezentanci, ki sta se pomerili že v kvalifikacijah. Emirat Katar je najmanjša država, ki bo kdaj gostila SP, in je zaradi naftnega bogastva hkrati ena od najbogatejših. Finančni analitiki so ocenili, da bodo gostitelji v celoten projekt, v katerega je vključena vsa možna infrastruktura, vložili približno 200 milijard evrov. Manj kot pet odstotkov, približno šest milijard evrov, so stali arhitekturni presežki, tehnološko najsodobnejši in v celoti klimatizirani stadioni.

Na osmih prizoriščih s povprečno zmogljivostjo 47.000 gledalcev (od najmanjšega s 40.000 sedeži, do največjega z 80.000) bodo v slabem mesecu odigrali 65 tekem. Majhne razdalje med stadioni bodo prvič doslej omogočale navijačem, da si bodo lahko v živo ogledali dve tekmi na isti dan in hkrati imeli dovolj časa za krajši ogled kulturnih znamenitosti ter kopalne osvežitve v morju. Po včerajšnjih podatkih so organizatorji že prodali 804.186 vstopnic od načrtovanih 1,5 milijona.