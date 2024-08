Marko Baloh v Lenartu postal svetovni rekorder

Slovenski ultrakolesar Marko Baloh je konec tedna v Lenartu postavil nov svetovni rekord na 1000 kilometrov, je v izjavi za javnost sporočila njegova ekipa. Dosedanji rekord Španca Francisca Rodrigueza je popravil za skoraj dve uri.

Do tega konca tedna je bila najboljša znamka za 1000-kilometrsko preizkušnjo 31 ur, 23 minut in ena sekunda. Slovenski ultramaratonec Baloh pa je letvico pomaknil dve uri nižje, natančneje do 29 ur, 31 minut in 35 sekund.

Rekord je Baloh podrl na hipodromu Polena v Lenartu v Slovenskih goricah. Hipodrom Polena je sicer športni objekt, namenjen konjeniškim, kolesarskim in ostalim prireditvam.

Krog je uradno homologiran na 959,1 m, torej je bilo za 1000 km treba prevoziti 1042 krogov in 617,8 m. Rekord je potekal pod okriljem svetovne ultrakolesarske zveze (WUCA) in Guinnessove knjige rekordov.

Baloh ima že precej izkušenj s svetovnimi rekordi v ultra-kolesarskih disciplinah. Prvega je postavil leta 2002 na velodromu v Češči vasi pri Novem mestu v kronometru na 12 ur, zadnjega pa pred štirimi leti.