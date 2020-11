Majorčan zasedel Marquezovo mesto

Španec Joan Mir, dirkač Suzukija, si je na predzadnji dirki sezone svetovnega prvenstva v motociklizmu zagotovil naslov prvaka v elitnem razredu motoGP. Za potrditev lovorike je bilo dovolj sedmo mesto na dirki za VN Valencie, ki jo je sicer dobil Italijan Franco Morbidelli (Yamaha SRT). Mir je včerajšnjo preizkušnjo začel s 37 točkami naskoka pred tekmeci, zato za naslov ni bilo potrebno preveliko tveganje.



Z umirjeno predstavo in uvrstitvijo sredi deseterice je zbral dovolj točk, da ga pred zadnjo dirko v portugalskem Portimãu nihče več ne more ujeti. Zdaj je najbližje Morbidelli, ki pa ima pred zadnjo dirko že neulovljiv zaostanek 29 točk. »Za to sem se bojeval vse svoje življenje. V tem trenutku se ne morem niti smejati niti jokati, a sem preplavljen s čustvi,« je ob zgodovinskem dosežku dejal 23-letni Majorčan Joan Mir, ki je bil to sezono med dirkači najbolj stalen.



Med drugimi dirkači, ki so še imeli teoretične možnosti za naslov, je v Valencii Mirov ekipni sotekmovalec, rojak Alex Rins, kot četrti bil pred njim, a z ne dovolj veliko prednostjo. Še en Španec Maverick Viñales (Yamaha) je kot deseti zaostal za Mirom, Francoz Fabio Quartararo (Yamaha SRT) pa je padel. Lanski, sicer pa šestkratni svetovni prvak Marc Marquez je moral zaradi poškodbe izpustiti celotno letošnjo sezono.



Ekipa Suzukija je na naslov svetovnega prvaka v najmočnejšem razredu čakala vse od leta 2000, ko je slavil Američan Kenny Roberts. Na vrhu so dirko za VN Valencie končali Morbidelli, Avstralec Jack Miller (Ducati Pramac), ta je osvojil drugo mesto, in tretji Španec Pol Espargaro (KTM). Zadnja postaja sezone bo 22. novembra v Portimãu.