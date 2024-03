Luka Dončić: »Počutim se, kot da bi imel že 40 let«

Dva zaporedna poraza – gladek v Indianapolisu in dramatičen v Clevelandu – sta neizogibno postavila košarkarje Dallasa pred številne dvome. Toda le 24 ur po neverjetnem in zanje usodnem košu Maxa Strusa prek treh četrtin igrišča so se le ognili izenačenju svojega najdaljšega črnega niza v sezoni lige NBA. V Torontu so zmagali s 136:125 in na najboljši možni način proslavili 25. rojstni dan Luke Dončića.

Ob osebnem jubileju se je slovenski zvezdnik izkazal s 30 točkami z metom iz igre 11:23 (za tri 1:8), 16 asistencami in 11 skoki v 36 minutah. Tako se je vpisal v elitno druščino devetih asov, ki so prišli do trojnega dvojčka na svoj rojstni dan. Dvakrat (v letih 1962 in 1965) je to uspelo Oscarju Robertsonu, po enkrat Darrellu Walkerju (1990), Chrisu Webberju (1997), zdajšnjemu Dallasovemu trenerju Jasonu Kiddu (2001), Borisu Diawu (2006), Andreju Iguodali (2012), Anthonyju Davisu (2018), Nikoli Jokiću (2021) in zdaj še Dončiću. Sama ugledna imena torej, toda Ljubljančan je prvi, ki mu je to uspelo z vsaj 30 doseženimi točkami.

Do svojega podviga je vendarle ostal zelo ravnodušen. Zanj je bilo najpomembnejše, da se je Dallas oddolžil Torontu za novembrski poraz na domačem parketu (116:117) in da je kot trenutno sedmi v zahodni konferenci tik za šestimi položaji, ki neposredno vodijo v končnico prvenstva.

Ko so ga po tekmi vprašali, če mu je Strus z izjemnim košem prek njegovih rok pokvaril spanec, je skopo odgovoril: »Prav nič. Niti za sekundo nisem razmišljal o njem. Liga NBA je tako zanimiva tudi zaradi dejstva, da nam nenehno ponuja nove priložnosti, pogosto že naslednji dan po razočaranju. Prav zato velja ohraniti zbranost tudi med dvojnimi sporedi, četudi sta dve tekmi v dveh večerih zelo naporen izziv.«

39-krat prek meje 30+

Ko je beseda nanesla na rojstni dan, pa je Dončića spreletel hudomušen nasmešek. »Nobene zabave ni bilo. Precej bi me stala. Z denarjem moram ravnati karseda varčno,« je zagotovil košarkar, ki bo v tej sezoni s klubsko plačo zaslužil nekaj več kot 40 milijonov dolarjev, dobrih deset milijonov bodo dodali oglaševalci. A kot pravi, vse skupaj doživlja na poseben način. »Počutim se, kot da bi imel že 40 let. Ogromno je tekem in igralnih minut. Veliko profesionalne košarke,« je dejal in z resnobnim obrazom poskušal prepričati vse okoli sebe, da se ne šali. Dokaj neuspešno.

V Torontu je že v uvodni četrtini prispeval 6 asistenc, najboljše pa je prihranil za tretji del dvoboja, ki ga je Dallas dobil s 40:25 – 11 točk, 6 asistenc in 5 skokov. Do konca je zadržal strelski primat na tekmi in že 39-krat v sezoni dosegel 30 ali več točk. S 43 nastopi 30+ je pred njim le Shai Gilgeous-Alexander iz Oklahome, tretji je Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) s 34. Kyrie Irving je tokrat dodal v Dallasovo bero 29 točk, P. J. Washington 23, pri Torontu sta izstopala branilca Immanuel Quickley (28) in R. J. Barrett (26).