Ljubljančan iz Maribora navdušuje v Kopru

Zadnjo besedo v 30. krogu 1. SNL so imeli Koprčani, ki so z atraktivno igro premagali neugodne Celjane s 3:1 (Lamin Colley 13., 83., Kaheem Parris 66.; Ester Sokler 23.). V odlično uglašenem orkestru z izstopajočimi posamezniki se prebija v ospredje mladi reprezentant Luka Vešner Tičić. Še lani je igral v 2. SNL, v tej sezoni je eden od standardnih igralcev trenerja Zorana Zeljkovića, ki ga je vodil že pri drugoligašu iz Novega mesta Krki.

Spektakularna igra, začinjena z lepimi akcijami in goloma postavnega Gambijca ter izjemnim Jamajčanovim zadetkom, je Koprčane utrdila v vlogi prvega in najbrž kar edinega izzivalca vodilnih Mariborčanov. »Lahko jih prehitimo. Mariborčani so dobri in imajo rahlo prednost, a tudi mi smo. Igramo napadalno in imamo posameznike, ki v vsakem trenutku lahko obrnejo tekmo ter jo odločijo,« je o šampionskem dvoboju, v katerem sta ostala le še prvi in drugi, povedala 21-letna mravljica v koprski enajsterici. Kot meteor je v Mariboru rojeni zvezni igralec priletel v 1. SNL.

Odkrili so ga koprski selektorji, podobno kot trenerja Zeljkovića in Parrisa. A vseeno ni pričakoval, da bo tako hitro postal eden od nepogrešljivih mož v začetni enajsterici. Igral je na kar 28 tekmah, golov ni bilo, a je statistično rubriko izpolnil s tremi podajami. Kako bliskovit je bil njegov razvoj in kako hitro se je uveljavil, najbolje govori tudi preboj v reprezentanco do 21 let. Prej nikoli ni bil član mlajših reprezentančnih selekcij.

Prva liga Telemach Vrstni red: Maribor 59, Koper 56, Olimpija 49, Mura 47, Bravo 42, Domžale 37, Celje 35, Kalcer Radomlje 32, CB24 Tabor 29, Aluminij 23.

»Veliko sem si obetal od prestopa v Koper, a tako naglega napredovanja pač ne. Trener me je že poznal in je vedel, kaj zmorem. Dal mi je priložnost, jaz sem jo zgrabil. Prišel je tudi poziv selektorja Milenka Aćimovića in nogomet je nenadoma postal moje življenje,« je nekoliko dvoumno dejal igralec, ki ima raje napadalnejšo vlogo v zvezni vrsti kot obrambno.

Tomosov blok

A po vrsti. »Prve nogometne korake sem naredil pri mariborskem Železničarju, po selitvi v Ljubljano pa se je začela športna pot s prekinitvami. Najprej Bravo in premor, potem Ilirija in znova premor, potem Interblock, nazadnje Ilirija, dokler me pot ni pripeljala v Novo mesto. Premori so bili posledica odločitve, da ne zmorem hkrati trenirati in se šolati,« je bil iskren Luka, ki je nogometne gene podedoval od očeta Slavka, igralca dvoranskega nogometa. Z materjo Melito se je preselil v Ljubljano.

»Nogometno me je najbolj izoblikoval Darko Karapetrović,« je odkril mentorja, nekdanjega odličnega igralca in trenerja Olimpije, ki ga je vodil pri Interblocku. Ne skriva, da bi moral še izboljšati statistiko. »Igram v napadalnejši vlogi v zvezni vrsti, zato mi za res popolno sezono manjkajo še goli. Najbolje bi bilo, da bi bili kar šampionski,« je velik optimist Ljubljančan iz Dravelj, ki se je v Kopru naselil v znamenitem Tomosovem bloku.