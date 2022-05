Krka jih je spomnila na podvig v ligi ABA

Poraz z Darušafako v pravljičnem stožiškem vzdušju je zamrznil košarkarsko navdušenje v Ljubljani in začasno tudi željo Cedevite Olimpije, da bi se prek evropskega pokala uvrstila v evroligo. Sanje bi se lahko nadaljevale v končnici ligi ABA, v kateri so Ljubljančani izločili Igokeo, v polfinalu pa jih bo pričakala veliko višja ovira: prva nosilka izločilnih bojev in branilka naslova Crvena zvezda. Moštvi se bosta prvič udarili jutri ob 19. uri v Beogradu, nato v ponedeljek v Stožicah, po potrebi pa še enkrat v srbski metropoli.



Veliki spopad s tekmecem, ki je v zadnjih devetih letih izpustil le eno evroligaško sezono (2018/19) in bo storil vse, zlepa in zgrda, da bi z novim naslovom regionalnega prvaka obdržal mesto med smetano stare celine, je imel za Ljubljančane simbolično predigro. V četrtfinalu slovenske lige so gladko odpravili Krko z 2:0 v zmagah in skupno prednostjo v koših +41 ter obudili grenko nostalgijo. Pred 20 leti so se namreč z Novomeščani srečali v finalu krstnega regionalnega prvenstva. Na zaključnem turnirju v Tivoliju je takratna Union Olimpija v odločilnem dvoboju med dvema evroligašema iz majhne dežele z veliko košarko, kot smo si laskali v tistih časih, zmagala s 73:59.

Prvič in zadnjič je osvojila lovoriko v regiji z 22 točkami Jureta Zdovca, 17 Jirija Welscha in 14 Harisa Mujezinovića, zdajšnji trener Jurica Golemac je prispeval 4. Za najboljšega igralca sezone je bil vendarle izbran Marino Baždarić, tedaj član reškega Triglava osiguranja, ki se je nekaj mesecev pozneje preselil v Ljubljano in se z odličnimi predstavami zelo prikupil Olimpijinim navijačem. Kariero je končal pri zagrebški Cedeviti, ki je nato upokojila njegov dres s številko 45 in ga zaposlila kot športnega direktorja, po združitvi obeh klubov pa je priljubljeni Bažda eden do simbolov skupne Cedevite Olimpije.

Enajst let brez finala

To so bili tudi časi, ko so se klubi iz Slovenije, Srbije in Hrvaške uvrščali v evroligo z osvajanjem naslova državnega prvaka. Lepo obdobje se je končalo jeseni 2013, ko sta vstopnici za evropsko elito dobila le še najboljša kluba iz lige ABA, od sezone 2016/17, ko so evroligo skrčili s 24 ekip na 16, pa samo še prvak. In še ta v zadnjih letih potrebuje posebno vabilo vodstva tekmovanja.

Ljubljanski košarkarji so tako zadnjič igrali v evroligi v sezoni 2012/13, vse redkejši pa so bili tudi njihovi uspehi v regionalnem prvenstvu. Po uvodnih treh letih so se do letos zgolj še trikrat uvrstili v polfinale končnice (2008, 2010, 2011) in ga preskočili le leta 2011, prav tako proti Krki in še enkrat na domačem parketu; tokrat v Stožicah. In tako še vedno čakajo na prvi uspeh v klasičnih izločilnih dvobojih do dveh (v finalu do treh) zmag, ki so v ligi ABA stopili v veljavo v sezoni 2014/15.

Merjenje moči s Crveno zvezdo bo imenitna priložnost, ki se je kaže lotiti z vso vnemo in nakopičenim znanjem, v primeru velikega uspeha pa še bolj odločno izzvati zmagovalca dvoboja med Partizanom in Budućnostjo.