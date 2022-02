Kljub pritisku želi le uživati

Že uvodni konec tedna prinaša lepo paleto slovenskih nastopov, ni pa dvoma, da bo tako po zadnjih izidih te zime kot tudi po visoki stopnji prepoznavnosti smučarskih skokov na Slovenskem z našega zornega kota v središču pozornosti dogajanje v sodobnem skakalnem centru v Zhangjiakouu.

Odprla ga bodo dekleta, Slovenke so vsekakor med najresnejšimi kandidatkami za stopničke, kar gre zapisati za 26-letno Uršo Bogataj, doma iz Briš pri Polhovem Gradcu, sicer reprezentantko iz SSK Ilirija. Z njo smo se pogovarjali po večernem treningu v olimpijski vasi, ko se je temperatura zraka spustila 18 stopinj pod ničlo.

Urša, v smučarskih športnih panogah ste vajeni mraza, tukaj je zdaj kar dobro pritisnil, kajne?

»Drži, ampak ni mi še hudega. Zdi se mi, da je v zraku suho, zato mraz vendarle ne gre do kosti. Bom še videla, kaj bo, ampak za zdaj me ne moti.«

Kakšni so prvi vtisi s prizorišča?

»Ni se jih nabralo veliko, dekleta smo ravno po prvem treningu na tej napravi, fantje imajo trening zdaj, ko se pogovarjava. Ni kaj, hladno je, kot pravite, organizacija pa je malce drugačna kot na tekmah med sezono, saj so to vendarle olimpijske igre.«

In skakalnica, ki je nastajala s pomočjo slovenskih strokovnjakov in izvajalcev iz Kranja?

»Prav luštna je, če se ti posreči dober skok, je pa še lepša!«

Kako se spominjate Azije?

»Bila sem na Japonskem, kar všeč mi je bilo, priznam. Drugače je kot na klasičnih postajah med sezono.«

Glede na sezono ste slovenske reprezentantke med kandidatkami za olimpijske kolajne – čutite to breme in pričakovanja iz domovine?

»Tako bom rekla, definitivno se pritisk občuti. Ampak to je povsem normalno. Tekma je ena: bo, kot pač bo. Želim si le uživati že v spoznanju, da sem na olimpijskih igrah, hvaležna za to, in če bom temu dodala dober nastop, bo – super.«

Je kaj težav s spancem? Sedem ur časovne razlike marsikomu povzroča preglavice.

»To se me še ni lotilo. A verjetno sem toliko utrujena od poti, da sem v hipu zaspala.«

Kaj pa olimpijska vas, kakšni so prvi vtisi?

»Veste, da mi je prav simpatična, zelo mi je všeč, in če bomo uspešni na skakalnici, bodo vtisi še lepši.«

Kako ste s kitajsko kuhinjo?

»Ha, ni mi najbolj všeč, ampak vsaka država ima svoj okus. No, tukaj ne bomo prav dolgo, ha ha.«

Odlična uvertura Za slovensko reprezentanco je odličen uvod, v vseh treh serijah včerajšnjega prvega uradnega treninga je bila vsaj ena od Slovenk uvrščena med prve tri. Dvakrat je bila najboljša Japonka Sara Takanaši, enkrat pa Nika Križnar, ki je bila še enkrat druga in četrta. Brata Peter in Cene Prevc sta oba po enkrat zasedla 3. mesto.

Pred vami je tekma sezone, kako se ustrezno zbrati za to veliko soboto?

»Ni vse odvisno samo od tebe, v resnici gre tudi za razmere in splet okoliščin na velikih tekmah. Nikdar ne moreš vedeti, kaj vse vpliva na končni razplet. Sama pa si najbolj želim, da bi skočila res dobro, potem bi bila pomirjena.«

Ene od vaših velikih tekmic, Avstrijke Marite Kramer, vodilne v svetovnem pokalu, tu ne bo. Zaradi okužbe s koronavirusom je morala ostati doma – kako gledate na to?

»Žalostna zgodba, ni kaj. Vsi se tega bojimo, vsi smo v stikih. Še pred dnevi nas je bilo, kot veste, na tekmi v Nemčiji veliko skupaj. Vedno le upaš, da si storil dovolj za ohranitev zdravja in da test ne bo potrdil virusa.«