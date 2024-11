Janža briljira pri Rudarju

Slovensko nogometno reprezentanco za konec lige narodov, skupina B3, v četrtek v Ljubljani čaka obračun z Norveško s slovitim Erlingom Haalandom na čelu, vse se bo končalo v nedeljo na Dunaju proti Avstriji. Druženje v nacionalni vrsti ima tudi nostalgično-sociološki pomen, a najprej so se izbranci slovenskega selektorja Matjaža Keka, večina jih je seveda iz tujih klubov, za delodajalce onkraj meja konec tedna trudili za debelejšo rezino kruha.

Benjamin Šeško je v 10. krogu nemškega prvenstva s svojim RB Leipzigom pričakal Borussio Mönchengladbach, na Red Bull Areni pa gledalci niso videli zadetkov. Slovenski napadalec je v igro vstopil v 67. minuti, nekdanji član izbrane vrste Kevin Kampl je odigral celotno srečanje, neodločen izid pa so izrabili nogometaši vodilnega Bayerna in z zmago z 1:0 v gosteh proti St. Pauliju prednost pred drugouvrščenim saškim klubom povečali na pet točk. Leipzig, v preteklem krogu je izgubil proti Borussii Dortmund in sredi tedna proti Celticu v ligi prvakov, ima še vedno premalo zgodovinske »kilometrine« in tradicije, da bi na stalen rok premešal karte v bundesligi. Bayern je bavarska institucija, ne le nogometna, in če klub iz Münchna ni državni prvak, je to kot državni udar. Ta pa se je, kar nas uči zgodovina, v bavarski prestolnici že zgodil. Pa ne nogometno. Leipzig se še historično uči, prav tako Benjamin Šeško, ki pa po zrelosti razmišljanja, kaj terja nogomet, napreduje iz sezone v sezono. Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak je v 13. krogu španske lige ohranil celo mrežo na gostovanju pri Mallorci, Atletico Madrid pa je slavil z 1:0.

6 obramb je zbral Jan Oblak pri zmagi Atletico Madrida pri Mallorci.

Ni leva liga

Mnogi bodo za prvo poljsko nogometno ligo, ekstraklaso, rekli, da je »leva« liga, a poglejte razpredelnico evropske konferenčne lige. Vodi Chelsea s tremi zmagami, poln izkupiček pa imata na drugem in tretjem mestu tudi Legia iz Varšave in poljski prvak Jagiellonia iz Białystoka! Poljska liga je bila še pred leti eldorado za slovenske nogometaše, z dvigom kakovosti pa se je tudi dogodilo, da slovenski reprezentant Miha Blažič ni veš našel mesta v prvi postavi Lecha iz Poznana, in zdaj nastopa v Združenih arabskih emiratih.

Od Slovencev, ki so nogometno ostali na Poljskem, sta standarna le člana Górnika (Rudarja) iz Zabrzeja, kapetan moštva Erik Janža in Luka Zahović. Janža že dolgo časa igra odlično in bi si že mnogo prej zaslužil vnovičen vpoklic v slovensko izbrano vrsto s strani Matjaža Keka. Tudi v dvoboju 15. kroga ekstraklase v gosteh proti Śląsku iz Wrocława je v 34. minuti z predložkom, briljantno, zavrnjeno žogo z leve strani, odlično zaposlil Aleksandra Bukso za edini zadetek na tekmi. V drugem polčasu je z leve strani idealno zaposlil še Zahovića, ta pa je iz stoodstotne priložnosti žogo grdo poslal čez vrata. No, zato ga tudi ni med igralci slovenske reprezentančne vrste. Janža ima sicer v letošnji sezoni ekstraklase že šest podaj na 14 tekmah za dosežene gole Górnika.