Italijanu v čast, da je v Pogačarjevi ekipi

Kateri tuji kolesar je pustil največji pečat na dirki po Sloveniji? V njeni 30-letni zgodovini so k nam prihajala številna zveneča imena, vendar nobeno ni bilo tako uspešno kot Diego Ulissi. Izkušeni Italijan je v dresu ekipe UAE začel svoj osmi »slovenski tour«, na katerem je že slavil dve končni in štiri etapne zmage. V naslednjih dneh bo poskušal še obogatiti to bero in uživati v slovenski družbi.

»Dolgo časa je minilo od moje prve zmage tukaj, spomini nanjo so lepi, še vedno živi. Še vedno se počutim dobro, na dirko prihajam z visokimi ambicijami,« je Ulissi strnil 12-letno pot od svoje prve zmage na dirki po Sloveniji leta 2011 do letošnje 29. izvedbe, na kateri bi lahko postal prvi trikratni zmagovalec naše edine etapne dirke za profesionalce.

Ko je prvič zmagal na Golteh, je bil vzhajajoča 21-letna zvezda italijanskega in svetovnega kolesarstva. Zdaj ga en mesec loči od 34. rojstnega dne, vendar ne popušča. Za njim je nastop na Giru, na katerem je v karieri slavil že osem etapnih zmag. »Primož Roglič si je zaslužil zmago, skozi dirko je njegova forma rasla. V zadnjem tednu je bil izjemno pripravljen. Na odločilni vožnji na čas je dokazal, da je najmočnejši. Ta etapa je bila spektakularna, izjemno lepa. Slovenci so se izkazali, izjemno so navijali, za vse so pripravili izjemno vzdušje,« se je kolesar iz Toskane rad spomnil čarobne slovenske sobote na Višarjah.

Z Novakom po še eno zmago

Leta 2019 je bil na poti do druge končne zmage njegov pomočnik tudi sedanja številka ena na svetu Tadej Pogačar. Ko je nazadnje dobil etapo v Sloveniji, na Sveti Gori leta 2021, pa so bile vloge v ekipi že obrnjene. »Slovenci ste v zadnjem desetletju s Pogačarjem, Rogličem in drugimi našli prave šampione, ki so vašo državo ponesli v neslutene višave. Vsi so tudi velike osebnosti. S Tadejem sva skupaj v ekipi, odkar je postal profesionalec, spremljal sem, kako je kolesarsko rasel in postal eden najboljših na svetu. Zame je čast, da lahko dirkam z njim,« je nadaljeval Ulissi. Tokrat bo imel ob sebi Domna Novaka, ki prav tako meri na vrh v skupnem seštevku.

»Za nas je prednost, da imamo dva močna kolesarja v klanec, tako imamo več kart za zmago. Domen je izjemen kolesar in ekipni kolega, združila bova moči, da bi končali na vrhu,« Ulissi zagotavlja, da bo znal sodelovati s 27-letnim Dolenjcem, s katerim lovita četrto zaporedno zmago ekipe UAE.

Ulissi bo letos izpustil Tour, po dirki po Sloveniji ga čaka italijansko prvenstvo, nato počitek. Vseeno pa budno spremlja Pogačarjevo pot proti naskoku na tretjo zmago na Touru, ki jo je nekoliko zmotil zdaj že zaceljeni zlom zapestja: »Tadejev prvi del sezone je bil izjemen, šampionski, zmaga na dirki po Flandriji je bila nekaj posebnega. Zdaj dobro trenira, pričakujem, da bo za Tour stoodstotno nared in da bo šel po zmago.«