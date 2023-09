Intervju z Blažem Kavčičem: Zamisel o tenisu sredi mesta je enkratna

V središču slovenske teniške pozornosti je bil v zadnjih dneh turnir WTA 125 v Ljubljani. Nastopili sta tudi vodilni slovenski igralki Tamara Zidanšek, zdaj 80. na svetovni lestvici, ter Kaja Juvan (108.). Dogodek so, žal, zaznamovale težave z osrednjim igriščem na Trgu republike. O dogodku in vzponu Tamare in Kaje smo se pogovarjali z našim upokojenim teniškim igralcem Blažem Kavčičem, zdaj dobra dva meseca Tamarinim trenerjem.

Kako ste iz zornega trenerja naše vodilne igralke doživeli turnir v Ljubljani?

»Glede na to, da smo šele v ponedeljek zvečer prišli domov, saj je Tamara igrala v nedeljo zvečer finale v Bariju, je bil ljubljanski turnir za nas poseben. Če to res ne bi bilo doma, niti ne bi bilo mogoče, da bi vse tako hitro logistično na prizorišču izpeljali in se ustrezno zbrali za uvodni nastop. Jasno, da se je bilo treba prilagajati na nove razmere, res pa glede teh v Tivoliju ni bilo težav. Tisto trdo tivolsko igrišče z visokim odbojem žogic Tamari ustreza, drugače je bilo z osrednjim štadionom na Trgu republike.«

Vi ste se veselili ljubljanskega teniškega tedna.

»Zamisel je bila enkratna! Ko sem slišal za to, sem bil navdušen. Kot vem, na turneji WTA takšnega dogodka sredi mesta še ni bilo. Pomislite še na ime glavnega igrišča Mima Jaušovec, ki je v vsem teniškem svetu zelo prepoznavna. In za povrh prizorišče pred parlamentom! Za popolno podobo je nekaj zmanjkalo – bodisi znanje, bodisi kadri, bodisi kaj tretjega. To igrišče je predstavljalo črno piko dogodka, saj je jasno, da brez dobrega igrišča ni dobrega tenisa, kajne?«

Se res ni bilo mogoče izogniti luknjam na peščeni podlagi, ki so kvarile podobo dogodka in igralkam povzročale veliko težav?

»Kolikor jaz vem, je za sleherno novo postavljeno igrišče nujnih vsaj 10 dni čakanja, da postane ustrezno za tenis. Seveda je mogoče igrati že prej, toda ne z vrhunskima akterjema, ki hitro vse »razrijeta«. Novo podlago je treba zalivati, nujna je za utrditev navzočnost sonca, gre za veliko podrobnosti in potrpežljivost. To igrišče so namestili na Trg republike v soboto, v ponedeljek pa je bil že na sporedu začetek turnirja. Vseeno sem vesel, da je Tamara v dveh mesecih zelo napredovala. Ko sva začela delati skupaj, je bila 157. na svetovni lestvici, zdaj je 80. in je brez kvalifikacij uvrščena neposredno na januarsko odprto prvenstvo Avstralije.«

Kako gledate na Kajo Juvan, še eno igralko slovenske prihodnosti?

»Predvsem mi je všeč njena samozavest, uživa v dvobojih z velikimi tekmicami. Nekaj časa je ni bilo na igriščih, očetova smrt jo je razumljivo potrla, in prav vesel sem, da se spet vzpenja. Tudi zato sem optimist v pričakovanju našega ekipnega nastopa na novembrskem finalnem turnirju v Španiji.«