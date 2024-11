Harry Kane dobil svoj spomenik

Britanski nogometni zvezdnik Harry Kane je v ponedeljek obiskal svoj rodni okoliš v Londonu, kjer so mu končno postavili kip, a umetnina je že prej razburjala javnost. Skulptura je po poročanju časnika Daily Mail stala 7200 funtov (8600 evrov), že vse od leta 2020 pa je čakala na primeren prostor - zdaj ga je dobila v londonski četrti Waltham Forest.

Prejšnjo nedeljo so se Angleži z zmago s 5:0 nad Irsko prebili v skupino A lige narodov, ponedeljek pa je Harry Kane izkoristil za obisk domačih in se ob tem udeležil slovesnega odkritja kipa. Bronasto skulpturo so sprva nameravali postaviti na eni od londonskih železniških postaj, a so pristojne službe tamkajšnjega mestnega prometa ocenile, da predstavlja varnostno tveganje, saj da bi preveč motila strojevodje. Drugo lokacijo v enem od londonskih parkov je zavrnila občinska uprava. Kip je nato več let sameval v skladišču.

Kip stoji v športnem kompleksu v londonski četrti Waltham Forest. FOTO: Matthew Childs/Action Images/Reuters

Kane je ponosen na kip in na svoje nogometne korenine.

Veselo poziral ob kipu

Zdaj je podoba nogometaša vendarle našla svoj prostor v športnem centru Petra Maya, imenovanem po znanem angleškem igralcu kriketa in športnem novinarju Petru Barkerju Mayu. Prenovljeni športni kompleks je leta 2016 odprl prav Kane, saj ima tam prostore njegov klub iz otroštva Ridgeway Rovers.

Kip upodablja Harryja Kana, ki sedi na klopci, za njim pa je mural, ki je prav tako posvečen nogometašu. Kip je že ob predstavitvi buril duhove; nogometni navijači so se norčevali, češ da je premalo podoben angleškemu reprezentantu in napadalcu münchenskega Bayerna.

Kane se v ponedeljek ob to ni obregnil in je na uradnem odprtju veselo poziral ob kipu, na mural se je tudi podpisal. »To je res poseben trenutek, da se vrnem tja, kjer se je začelo moje nogometno življenje, in odkrijem kip. Upam, da bo to pomagalo navdihniti naslednjo generacijo, da trdo dela in verjame vase,« je na omrežju X zapisal Kane ob fotografiji pred kipom.