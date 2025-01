Haalandova sanjska pogodba

Kot mačka okrog vrele kaše se je okrog najboljšega napadalca na svetu smukal madridski Real, na posel je bil pripravljen Chelsea, v svojih vrstah bi ga želel vsak od nogometnih velikanov. A Erling Haaland ne odhaja nikamor, svoja najbolj plodna nogometna leta je obljubil Manchester Cityju in v zameno dobil 10 let finančne varnost in plačo, s kakršno se v Evropi lahko pohvali le še Kylian Mbappe.

Na igrišču je 24-letni Haaland vajen podiranja rekordov, od prihoda v modri del Manchestra pred dvema letoma in pol, za 60 milijonov evrov ga je City pripeljal iz Dortmunda, je na 125 tekmah dosegel neverjetnih 111 zadetkov. Lovorike so nogometaši dvigovali kot po tekočem traku, ob koncu minulega leta pa se je hišica iz kart vsaj za nekaj tednov podrla. A to ni omajalo zaupanja igralcev v projekt, ki ga bo vsaj še dve leti vodil Pep Guardiola. Nasprotno, Haaland je klubu zvestobo obljubil vse do svojega 34. leta, kar je šokiralo tudi Guardiolo, ki se v pogajanja glede pogodb z igralci ne vtika.

300 milijonov evrov bo Erling Haaland zaslužil v 10 sezonah.

»Ko me je športni direktor Txiki Begiristain poklical z novico, sem mu rekel, da naj ponovi, koliko let je na pogodbi. Dejal je: '10. To je dobro, kajne?' To je zelo, zelo dobro, vsi bi si želeli imeti takšnega napadalca, kot je Erling. Je neverjeten profesionalec, vsak dan trdo dela in ta pogodba tudi kaže na zaupanje, ki ga klub goji do njega. Čaka nas še veliko lepega,« je o novem dogovoru povedal Guardiola.

Ronaldo najbolje plačan

Haaland je z novo pogodbo dobil zajetno povišico, na teden bo zaslužil slabih 600 tisoč evrov, na letni ravni se bo brez bonusov njegova plača gibala okrog 30 milijonov evrov. Če bo pogodbo oddelal do konca, se bo s tekočega računa Cityja na bančni račun Haalanda prelilo več kot 300 milijonov. V Evropi se z nekoliko višjo plačo lahko pohvali le še Kylian Mbappe, Real si je obetal, da bi prihodnje leto lahko postala soigralca, a iz te moke ne bo kruha. Še zdaleč pa Haaland ne bo najbolje plačani nogometaš na svetu, Cristianu Ronaldu naj bi se v Savdski Arabiji obetala nova pogodba za kar 200 milijonov dolarjev letno.

»Sploh ne vem, kako naj opišem te občutke, preprosto vesel sem. V dobrih dveh letih smo doživeli marsikaj, tukaj se počutim odlično in vem, da mi vodstvo na čelu s Pepom zaupa. Zdaj vem, da ne odhajam nikamor in se lahko osredotočim le na to, kako biti v prihodnje še boljši,« je najdaljšo pogodbo v evropskem klubskem nogometu komentiral Haaland, ki je v Manchestru nedavno kupil hišo in pričakal prvega otroka.