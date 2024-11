Dvoboju na zelenici sledil še besedni

Prvenstvena bitka se v finišu jeseni spreminja v srhljivko. Marko Brest je Olimpiji prinesel minimalno zmago na Fazaneriji, zmaji so zadržali vodilni položaj, a tudi tekmeci ne popuščajo. V 16. krogu 1. SNL je bil v ospredju derbi v Celju. Koprčani so se za prvake nabrusili v upanju, da bodo osvojili vsaj točko, domov so se vrnili praznih rok in besni kot risi.

Poraz z 0:1, potem, ko je Ivan Brnić že v 15. minuti s strelom pod prečko z 10 metrov po sredini lepo Edmilsonovo podajo spremenil v gol, je bil še najmanj boleč. Koprčane je ujezil glavni sodnik Matej Jug. »Aroganca in besedno izzvanje igralcev,« sta bila glavna razloga za bes Primorcev, ki so sicer pustili dober vtis.

Prva liga Telemach, izidi 16. kroga Mura – Olimpija 0:1 (2500; Brest 67.), Celje – Koper 1:0 (1374, Ivan Brnić 15.; rdeči karton: Ahmed Sidibe 85., 2RK), Domžale – Nafta 2:1 (200, Marcel Lorber 56., Rene Rantuša Lampreht 79.; Milan Klausz 68.), Primorje – Maribor 2:0 (Gulić 38., Bešir 55., Stožinić 60. RK), Bravo Kostel – Kalcer Radomlje preložena; vrstni red strelcev: 7 – Semir Smajlagić (Primorje), 6 – Deni Jurić (Koper), Dario Vizinger, Amadej Maroša (oba Mura), Armandas Kučys (Celje), Milan Tučić (Bravo). Pari 17. kroga: Domžale – Bravo (29. t. m.), Koper – Maribor, Primorje – Mura (oba 30. t. m.), Nafta – Celje, Olimpija – Radomlje (oba 1. decembra).

Jugov slog sojenja je že dolgo znan in tudi nanj bi se morali ustrezno pripraviti Koprčani, ki po tekmi niso dajali uradnih izjav. Še bolj se je ogrela »vroča linija« na relaciji Albert Riera – Ante Guberac. »Zabiti bi morali štiri, pet golov,« je bil prepričan Riera, ki ni imel miru vse od izključitve Ahmeda Sidibeja (drugi rumeni karton). Prvi mož koprskega kluba se ni pomiril. »Ni nam bilo dovoljeno zmagati,« je jasno dal vedeti Guberac, ki je imel pred tedni na Brdu mediacijo v zvezi s sojenjem in napakami v škodo Koprčanov.

Celjani so bili znova izjemno neučinkoviti, zaradi česar so bili Koprčani dolgo v igri za izenačenje. Nik Omladić je zapravil veliko priložnost, največkrat pa je zmanjkala zadnja podaja ali strel. Sporen je bil tudi dvoboj Žana Karničnika in Isaaca Matonda. Nizkorasli napadalec iz DR Kongo in s francoskim potnim listom je v kazenskem prostoru že obšel slovenskega reprezentanta ter po njegovem nekoliko bolj odločnem posredovanju padel. Jugova piščalka je ostala tiha, VAR ni posredoval.

Ivan Brnić je v Celju že v 15. minuti odločil zmagovalca. FOTO: Blaž Samec

Celjska generalka za četrtkovo evropsko preizkušnjo v konferenčni ligi proti odlični poljski Jagiellonii je bila uspešna iz rezultatskega zornega kota. »Nismo prejeli gola, tudi to je dobro,« je Riera našel še eno pozitivno podrobnost ligaškega derbija, po katerem so Celjani bliže jesenskemu cilju in trem zmagam v državnem prvenstvu. V Evropi lovijo preboj med 24 najboljših in dodatne kvalifikacije za preboj v osmino finala. Kljub le tremi točkam jim kaže dobro, trenutno so na 20. mestu.

Jagiellonia je eno od šestih moštev v KL s stoodstotnim izkupičkom, v poljskem prvenstvu pa na drugem mestu zaostaja le za vodilnim Lechom (33:37). Pred gostovanjem v Celju je moštvu iz Bialystoka spodrsnilo na domačem igrišču, saj je proti zadnjeuvrščenemu Slasku iztržilo le neodločen izid (2:2). Strelca sta bila francoski napadalec Lamine Diaby-Fadiga in španski Jesus Imaz, ki je z devetimi goli tudi prvi strelec moštva v ligi. Član poljskega kluba je tudi nekdanji prvak s Celjem, Ljubljančan Dušan Stojinović. Igral je le štiri minute.