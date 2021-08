Dokler Primož Roglič uživa, bo vse dobro

Primož Roglič na svoji tretji Vuelti lovi tretjo zaporedno zmago, v tretji teden letošnje dirke pa gre s tretjega mesta. Kajpak se slovenski šampion in njegovi navijači nadejajo, da bo konec v znamenju številke, ki jo nosi na dresu in kolesu – 1. Kaj kmalu bomo vedeli, ali mu na poti do nedeljskega cilja v Santiagu de Compostela to lahko še kdo prepreči. Roglič se je na drugi dan premora na dirki po Španiji le na papirju znašel v zanj neobičajnem položaju.



Za rdečo majico, ki jo nosi Odd Christian Eiking (Intermarche), zaostaja 1:36, vendar je to predvsem plod neobičajnega drugega tedna, v katerem nihče ni želel brezglavo napasti vrha v skupnem seštevku. Za številne kolesarske komentatorje po svetu sta bili predvsem gorski etapi minuli konec tedna veliko razočaranje, saj so se Roglič in njegovi najnevarnejši tekmeci odločili za mrtvi tek do odločilnega zadnjega tedna.



»Zadovoljen sem s položajem, na katerem sem. Vedno je lahko bolje ali slabše, vendar trenutno kaže dobro. Sem pričakoval več akcije? Ja in ne, vsi smo bili preveč utrujeni na koncu. To posledično pripelje do tega, da ni veliko akcije. Vsekakor pa sem pričakoval, da bo kakšen dan kaj več akcije, a je ni bilo. Zato pa je bo več kot dovolj v zadnjem tednu,« je med dnevom počitka v Santanderju za slovenske medije povedal Roglič, ki je za veselje svojih privržencev poskrbel z zmago v 11. etapi, za nekaj skrbi pa s padcema v 10. in 12. etapi. »Padci nikoli niso prijetni, vendar je bilo na srečo vse skupaj brez hujših posledic. Še sem tu in še delujem dobro. Z izjemo dveh padcev je vse potekalo super. V zadnjih gorskih etapah sem užival in sem zelo zadovoljen z minulim tednom,« je nadaljeval 31-letni Kisovčan, ki ni pozabil pohvaliti svojih pomočnikov iz Jumba Visme. »Zelo zadovoljen sem z ekipo, fantje so bili na super visoki ravni in gremo lahko pogumno v tretji teden novim izzivom naproti. Še vedno se imamo dobro, in dokler bomo svoje delo opravljali z užitkom, bo gotovo dobro,« o pravem ozračju v nizozemski zasedbi pravi njen slovenski kapetan.

Konec je skrivalnic

To bo v naslednjih dneh še boljše, če bo šlo Rogliču vse po načrtih, na izjemno zahtevnih asturijskih klancih, ki bodo na sporedu v jutrišnji 17. in četrtkovi 18. etapi (današnja 16. po Kantabriji bo ravninska), pa se lahko tudi vse obrne na glavo. Ta čas pa ne kaže, da bi gospodar španskih cest, ki je tudi ob zmagah v letih 2019 in 2020 v zadnjem tednu dirke poskrbel za nekaj drame, lahko zabredel v velike težave.



»Kmalu bomo videli, koliko moči sem prihranil. Počutim se dobro. Videli bomo tudi, koliko moči so prihranili drugi in kaj bo to pomenilo za dirko. Težko je biti pameten in napovedovati, strmina in vsi klanci ter na koncu kronometer bodo povedali, ali je doslej kdo igral ali ne. Klancev je več kot dovolj, dirka bo več kot težka. Zelo pošteno se bo pokazalo, kdo ima morda nekaj več v nogah in kdo tega nima,« se Roglič zaveda tega, da so pred njim preizkušnje, v katerih se kandidati za vrh ne bodo mogli skrivati. V preostalih šestih etapah, 955 km in 18 kategoriziranih vzponih bo teren tako zahteven, da ni dvoma o tem, da bo zmagal najboljši kolesar na dirki. Doslej je bil to v ključnih trenutkih še vedno Roglič.



Tekmeci na čelu z dvojcem iz ekipe Movistar Enricom Masom (za Rogličem zaostaja 0:35) in Miguelom Angelom Lopezom (1:28) napovedujejo popoln napad. A kot je dejal Roglič, asturijske strmine bodo pokazale, kdo je lahko glasen le na novinarskih konferencah in kdo tudi na cesti.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: