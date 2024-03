Cene Prevc razkril skrivnosti planiških skokov (FOTO)

Če ste se kdaj spraševali, kako uspe snemalcem v objektiv ujeti smučarske skakalce, ki se z več kot 100 kilometri na uro poženejo po skakalnici, boste navdušeni nad tem posnetkom.

Pred planiškim praznikom je Cene Prevc skupaj s Planico pripravil nekaj hudomušnih in poučnih posnetkov, ki so oboževalcem tega športa razkrili nekaj skakalnega ozadja. Med najbolj zanimivimi je gotovo ta, kako snemalci v svoj objektiv lovijo sakakalce in kako nastane počasen posnetek. »Ja, majster pravzaprav laufa po odru, da ujame skakalca pri 100 kilometrih na uro.«

To pa ni edini zanimivi posnetek. Cene je s 'Planičarji' predstavil še vlogo teptača, sodniški stolp in druge delavce.