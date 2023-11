Celjani pristrigli peruti Mariboru

Maribor bo tudi pod taktirko Anteja Šimundže še lep čas iskal pot na slovenski nogometni vrh. V Ljudskem vrtu so vodilni Celjani pod vodstvom bivšega vijoličnega trenerja Damirja Krznarja z 1:0 premagali vijolične in jim ušli za 12 točk na lestvici. Junak 114. štajerskega derbija v samostojni Sloveniji je bil Mark Zabukovnik. Po presenetljivem domačem porazu Koprčanov proti Domžalčanom so Celjani povečali prednost pred prvim zasledovalcem. V tej vlogi so zdaj zeleno-beli, ki so v Stožicah premagali Sobočane.

Lepo zapolnjene tribune pod Kalvarijo je utišal Trzinčan. »Prvi polčas je bil eden naših najslabših, prehitro smo izgubljali žogo in dopuščali preveč prostora. V drugem polčasu smo stopili na žogo in postali bolj kombinatorni. Trenerjev nasvet je bil posledica gola,« je opisal tekmo Zabukovnik.

V Stožicah zmaga Olimpije Izidi 16. kroga: Olimpija – Mura 1:0 (4000, Elšnik 93.), Maribor – Celje 0:1 (6500, Zabukovnik 70.), Koper – Domžale 0:1 (400 gledalcev, Krstovski 74.), Aluminij – Bravo 1:1 (400, Matić 87.; Jakšić 6.; RK: Ivanšek 36.), Kalcer Radomlje – Rogaška 1:3 (350, Rantuša Lampreht 87. avt.; Gradišar 45., Kregar 64., Pirtovšek 68.). Vrstni red strelcev: 9 – Rui Pedro (Olimpija), 6 – Matko (Celje), Shabanhaxhaj (Mura). Pari 3. kroga: Rogaška – Domžale, Radomlje – Olimpija (oba 25. t.m.), Bravo – Celje, Mura – Maribor, Aluminij – Koper (vsi 26. t. m.).

Rezervisti morajo obrniti tekmo

Mariborčani so bili v drugem polčasu nemočni. Šimundža je krivce videl v rezervistih. »Ni mi bil všeč odziv igralcev, ki so prišli v igro pozneje,« je povedal 52-letni Mariborčan, ki se nadeja, da bodo v nadaljevanju prvenstva treningi in tekme dvignili raven energije in želje pri veteranih, ki imata potezo več, El Arabiju Soudaniju in Josipu Iličiću.

Štajerski derbi ni bil tako spektakularen, ko so si želeli navijači v Ljudskem vrtu. FOTO: Mediaspeed

Krznar je ohranil svoje značajske značilnosti, odkritost, mirnost in uglajenost. »Proti Olimpiji je bila naša igra celo boljša. Mariborčani so imeli v prvem polčasu preveč prostora,« je povedal 51-letni Hrvat in pohvalil rezerviste: »Najpomembnejši so tisti, ki pridejo in obrnejo tekmo.« Razkril je, kako je pri zmagovalni akciji uporabil znanje in vedenje o vijoličnih. »Mariborčani so najboljši pri gradnji igre od zadaj. Pri pokrivanju smo vselej zamujali, a ko je Mark v pravem trenutku stopil naprej, napadel in ukradel žogo, smo dosegli gol.«