Bursaspor znova čaka v zasedi

Odkar se je ljubljanska Olimpija združila z zagrebško Cedevito, njeni košarkarji postopno napredujejo tudi na sceni evropskega pokala. V sezoni 2019/20 so obtičali v uvodnem skupinskem delu tekmovanja, leto dni pozneje v drugem, letos so se prebili v četrtfinale, odpirala pa se jim je pot vsaj do finala. Zato so v Stožicah nestrpno pričakali žreb za novo sezono, ki jim je znova namenil zanimive tekmece. Na seznamu 20 moštev iz 14 držav so trije novi udeleženci: Hapoel Tel Aviv, Paris Basketball in London Lions. Vsem trem se je Cedevita Olimpija ognila, toda v skupini A bo imela kakovostno konkurenco.

Poleg prvega nosilca pri žrebanju Joventuta iz Badalone, ki je bil v prejšnji sezoni najuspešnejši v skupinskem delu evropskega pokala in polfinalist španskega prvenstva, bo Ljubljančane med drugimi pričakal njihov spomladanski četrtfinalni rabelj Bursaspor (8. v Turčiji). Tako kot v prejšnji sezoni bodo Slovenijo obiskali tudi beneška Umana (6. v Italiji), Bourg (11. v Franciji) in Ulm (5. v Nemčiji).

Brescia, tretja v ligaškem delu zadnjega italijanskega prvenstva, je gostovala v Stožicah v sezoni 2019/20, sveža imena pa so romunski prvak Cluj-Napoca, finalist litovskega prvenstva Liatkabelis Panevežys, ki je v polfinalu izločil Žalgiris, in Prometej Slobožanske, vodilno moštvo ukrajinske lige do prekinitve zaradi ruske agresije. V skupini B bodo igrali Hapoel Tel Aviv (Izr), Gran Canaria (Špa), Budućnost (ČG), Trento (Ita), Türk Telekom (Tur), Promitheas (Grč), Paris Basketball (Fra), Hamburg Towers (Nem), Slask Vroclav (Pol) in London Lions (VB).

Kljub številnim pomislekom je tekmovalni sistem ostal nespremenjen. Po uvodnih 18 krogih bo najboljša osmerica iz vsake skupine prešla v izločilni del, v dvobojih osmine finala, četrtfinala, polfinala in finala pa se bodo moštva pomerila zgolj na eni tekmi v dvorani višje uvrščenega v rednem delu sezone.

Užbinec: Vsaj tako kot v prejšnji sezoni

»Tako kot vsako leto je nehvaležno ocenjevati, katera skupina je zahtevnejša, saj ob žrebanju ne vemo, kakšne igralske zasedbe bodo imela moštva. Vemo pa, da nas tudi tokrat čaka zelo zahtevno delo. Naša skupina nima izrazitega favorita, kar je dodaten čar. Pričakujemo, da se bomo odrezali vsaj tako dobro kot v prejšnji sezoni, ko smo na koncu dvakrat napolnili Stožice in se prepričali, kako radi imajo košarko naši privrženci. Upam, da se bomo jeseni ognili covidu-19 in da bomo večkrat priča takšnim spektaklom,« je po žrebanju poudaril Olimpijin direktor Davor Užbinec.

S športnim direktorjem Sanijem Bečirovičem in trenerjem Jurico Golemcem si bo najprej zavihal rokave pri dopolnitvi moštva. Iz prejšnje sezone so na trenutnem seznamu igralcev le Edo Murić, Alen Omić, Marko Radovanović, Luka Ščuka, Žiga Daneu, Blaž Habot in Saša Ciani, prišli pa so Amar Alibegović, Lovro Gnjidić, Jan Kosi in povratnik Rok Radović.