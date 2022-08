Bundesliga se začenja: Bayernov zgled stari celini

Končno! Tako v teh dneh pod krošnjami kostanjev in z obveznim vrčkom hladnega piva razpredajo številni Nemci in se veselijo prihajajočega petka, ko se bo po poletnih počitnicah dvignil zastor nove nogometne sezone. Napovedala jo je že pred dnevi razburljiva tekma za superpokal med Bayernom in Leipzigom (5:3), toda prava zgodba se začne takrat, ko napoči čas za bundesligo, najbolj obiskano klubsko tekmovanje v Evropi.

Nevtralni ljubitelji športa bi resda imeli več negotovosti, saj si serijski prvak Bayern iz Münchna po navadi šampionsko lovoriko zagotovi že nekaj pred koncem, a hkrati tudi občudujejo ta brezhibni bavarski nogometni stroj, ki ima v svojih vitrinah šest naslovov najboljšega moštva v Evropi, vedno znova pa globalno predstavlja zgled racionalnega in učinkovitega poslovanja, sijajnega trženja ter nogometnega kluba z največjim številom registriranih članov na svetu – 293.000. In med prvo peterico so kar trije iz bundeslige: za Bavarci so namreč Benfica (244.000), Boca Juniors (213.000), Schalke (160.000) in Dortmund (157.000).

»Nikakršne spremembe ne bo, Bayern bo spet prepričljivo osvojil naslov prvaka. Že tekma za superpokal je razkrila njegovo moč,« je v eni od svojih kolumn razkril legendarni Lothar Matthäus, nogometaš z največjim številom nastopov (150) za nemško nogometno reprezentanco.

Pa bo res tako? Sodeč po proračunih in tržnih vrednostih posameznih moštev Münchenčani dejansko vstopajo v sezono kot udarni favoriti, pa četudi zdaj nimajo več prvega strelca zadnjih let, poljskega asa Roberta Lewandowskega, zdaj novinca v Barceloni. Toda obenem tudi Borussia iz Dortmunda nima več udarnega junaka – njen dosedanji norveški viking Erling Haaland bo poslej zabijal gole za Manchester City.

Oba najuspešnejša nemška kluba zadnjega desetletja (nepozaben ostaja njun medsebojni finale lige prvakov v Londonu 2013 z Bayernovo zmago z 2:1) sta poskusila najti nadomestne adute v napadu: v München se je iz Liverpoola preselil Sadio Mane, v Dortmund iz Amsterdama pa Sebastien Haller. Toda komaj se je slednji začel privajati na Porurje in spoznavati z armado rumeno-črnih privržencev, je sledil šok. Zdravniški pregled mu je razkril maligni tumor na modih, odlični reprezentant Slonokoščene obale mora zdaj na kemoterapijo, čas bo razkril, kako bo z njegovim zdravjem.