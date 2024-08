Dvoboj, ki je na olimpijskih igrah dvignil veliko prahu: boksarka v solzah padla na kolena

Alžirka Imane Khelif je premagala Angelo Carini, ko je Italijanka v prvi rundi po 46 sekundah prekinila njuno 66-kilogramsko borbo v boksu.

Khelifova je v središču pozornosti, odkar je bila le nekaj ur pred dvobojem za zlato medaljo na svetovnem prvenstvu leta 2023 diskvalificirana zaradi neupoštevanja pravil o upravičenosti Mednarodne boksarske zveze (IBA), ki športnicam s kromosomi XY preprečujejo nastop na ženskih tekmovanjih. Kljub temu je bila priznana kot upravičena do tekmovanja v Parizu, tekmovanju, ki ga vodi Mednarodni olimpijski komite.

Zapustila ring

Carinijeva je 30 sekund po začetku boja odšla k svojemu trenerju, da bi si popravila pokrivalo, a se je po kratkem nadaljevanju vrnila v svoj kot in se ustavila ter hitro zapustila ring.

Alžirka Imane Khelif v rdečem in Italijanka Angela Carini v modrem FOTO: Mohd Rasfan Afp

Pozneje je pojasnila, da se je odločila, da se ne bo borila, potem ko je začutila močno bolečino v nosu. »Zame to ni poraz. Zame, ko preplezaš te vrvi, si že bojevnik, že si zmagovalec,« je dejal Carini. »Ne glede na vse je v redu, v redu tako. Nocoj nisem izgubila ... Opravila sem le svoje delo borca. Stopila sem v ring in se borila. Ni mi uspelo. Ven prihajam z dvignjeno glavo in zlomljenim srcem.

»Sem zrela ženska. Prstan je moje življenje. Vedno sem bila zelo instinktivna. In ko čutim, da nekaj ni v redu, to ni odnehanje. Ima zrelost, da se ustavi. To je zrelost, da rečeš: 'OK, dovolj je'.«

Nekateri športi so omejili raven testosterona, dovoljeno za športnice, ki tekmujejo v ženski konkurenci, medtem ko so drugi prepovedani vsem, ki so šli skozi moško puberteto.

Khelifova je v središču pozornosti. FOTO: Mohd Rasfan Afp

Dvojna svetovna prvakinja Tajvanka Lin Yu-ting je izgubila tudi bronasto medaljo na lanskem svetovnem prvenstvu, ker ni izpolnila kriterijev. Lin se bo v petek v Parizu pomerila z Uzbekistanko Sitoro Turdibekovo v dvoboju peresne kategorije, poroča theguardian.com.