Bavarci nori na super Harryja

V nemškem nogometnem prvenstvu je Bayern napolnil mrežo Bochuma, Benjamin Šeško pa prvič igral od prve minute, a ni našel poti do gola Borussie iz Mönchengladbacha. Leipzig se je kljub temu veselil treh točk in še vedno diha za ovratnik Bavarcem, enako kot odlični Bayer in presenečenje začetka sezone Stuttgart.

Na uvodu v novo sezono strelci v elitni bundesligi igrajo kot v transu, Harry Kane je po prihodu na Bavarsko dosegel že sedem zadetkov, ob zmagi nad Bochumom s 7:0 je razigrani Anglež hat-tricku dodal še dve asistenci, v le dobrem mesecu dni je postal gonilna sila vse bolj rušilnega bavarskega stroja. Kljub sedmim golom na petih tekmah pa Kane ni prvi strelec bundeslige, še tri gole več je prispeval Serhou Guirassy, 27-letni gvinejski napadalec Stuttgarta, ki melje vse pred seboj. Guirassy je že pri desetih zadetkih v državnem prvenstvu v tej sezoni, za zmago proti Darmstadtu je v petek ob dveh golih prispeval še asistenco, Stuttgart pa le za točko zaostaja za Bayernom.

Bayer v zagonu

Bayer s Heidenheimom (4:1) ni imel veliko dela, pod vodstvom Xabia Alonsa blesti še eden od junakov začetka sezone Victor Boniface. Nigerijec je šestim golom dodal še dve asistenci, na vsakih 56 minut je udeležen pri zadetku Bayerja, ki je videti kot pravi konkurent Bayerna v lovu na nemško krono.

Pri tem bo imel nekaj besede tudi RB Leipzig. Med tednom je Šeško postal najmlajši strelec gola v ligi prvakov za rdeče bike in trener Marco Rose mu je tokrat namenil mesto v začetni enajsterici, v konici napada je namesto Yusufa Poulsena zaigral ob Loisu Opendi. Šeško tokrat ni izstopal, za kar je zaslužna presenetljivo trdna obramba Borussie iz Mönchengladbacha, ki je odrezala Kevina Kampla in Xavija Simmonsa na sredini, posledično pa tudi Šeško ni dobil uporabnih žog, da bi pokazal razkošni talent.