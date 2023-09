Trgovinska zbornica Slovenije bo jeseni organizirala zanimive dogodke

Stalno izobraževanje in seznanjanje z novostmi je pomembno za uspešno poslovanje, česar se zavedajo tudi v Trgovinski zbornici Slovenije (TZS), ki za svoje člane organizira številne izobraževalne dogodke. Vrhunec je Strateška konferenca o trgovini, ki bo 18. oktobra 2023 na Brdu pri Kranju. Letošnja že 17. konferenca, ki nastaja v sodelovanju TZS in ljubljanske ekonomske fakultete, bo potekala pod naslovom Kupec v primežu cen in iskanju kakovosti: Kako se na to odziva trgovec?

»Negotovosti, ki jih prinaša inflacija, dvigi obrestnih mer, nihanja v dobavi surovin, izdelkov, zmanjšan obseg in nabor v nakupih, tehnološko-digitalni razvoj … so značilnosti letošnjega evropskega trgovskega zemljevida. Tudi na Slovenskem ni nič drugače,« pravijo predstavniki TZS in nadaljujejo: »Kupci smo postali še bolj preudarni pri nakupih, odzivamo se na akcije, kupujemo trgovske znamke, iščemo informacije, da ustvarimo nakupne prihranke, primerjamo konkurenčne ponudbe. Tudi zato, ker smo vsak dan v primežu iskanja za nas najboljšega razmerja med ceno, količino, kakovostjo. Kako se na to odzivajo trgovci? Kako dobavne verige? Kako se odzivajo vlade? Kje še lahko ustvarimo dodano vrednost – za kupca in ponudnika? O vseh teh aktualnih vsebinah in izzivih za kupce in trgovce bomo spregovorili na tokratni konferenci.«

Vsak dan smo v primežu iskanja za nas najboljšega razmerja med ceno, količino, kakovostjo. FOTO: Jackf/Getty Images

Prihaja novi pravilnik

Na TZS so v obdobju zadnjih dveh let sodelovali v delovni skupini ministrstva za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je pripravila nov pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen in je začel veljati 17. avgusta letos, v praksi pa se bo začel uporabljati 1. avgusta 2024. V pomoč pri pripravi na njegovo uporabo bodo 26. septembra letos na TZS organizirali strokovni seminar, na katerem bodo v sodelovanju s strokovnjakom iz Zbornice varnosti in zdravja pri delu predstavili določbe novega pravilnika, vključno z vsemi tremi prilogami, in udeležence usposobili za uporabo njegovih določb in zahtev v praksi. »Novi pravilnik se osredotoča na ocenjevanje varnostnih in zdravstvenih razmer ter na izvajanje ukrepov na podlagi ocene tveganja za preprečevanje razvoja in nastanka kostno-mišičnih obolenj. Z metodami ocenjevanja tveganja za posamezna opravila na delovnem mestu identificiramo dejavnike tveganja in ugotavljamo fizične obremenitve ter glede na stopnjo tveganja opredelimo preventivne ukrepe,« še dodajajo.

Na TZS vsak tretji četrtek v mesecu izvajajo brezplačno Trgovinkovo delovnopravno klepetalnico. »Vabljeni, da se nam pridružite 21. septembra 2023, ko vam bomo s predstavnikom ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predstavili novosti, ki izhajajo iz zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti.«