Nekoč je bila Janez, zdaj je ženska: pokazala je fotografije s poroke (FOTO)

Izpoved Lie Bordon, ki se je kot Janez rodila leta 1979 v kmečki družini v Križah pri Tržič, je postala v javnosti odmevna, ko je spregovorila o težkih preizkušnjah in novem življenju po spremembi spola. Za spremembo se je odločila pri 42-letih. V tem času se je poročila in si ustvarila družino, nato pa se nekega večera odločila, da bi morala živeti kot ženska, kar je čutila že kot otrok. Svojo zgodbo je povedala že velikokrat, o tem veliko govori in ozavešča tudi na twitterju. Zdaj je tam delila še fotografijo s svoje poroke, kjer je še bila v vlogi ženina.

»S Saro sva skupaj 24 let. Poročili sva se kot heteroseksualni par, ki je 21 let živel po vseh priučenih tradicionalnih družbenih normah. Potem se je zgodil nekaj, česar ni pričakoval nihče. Jaz sem si končno priznala, kdo v resnici sem in vstopila v tranzicijo. Sara, ki se je poročila z moškim, je kar naenkrat izvedela, da je poročena z žensko, transspolno žensko. S transspolno osebo torej, ki jih propagandna mašinerija skrajnih desničarskih gibanj obtožuje pohabljanja otrok, pedofilije, uničevanja družin in pehanja družbe v pogubo. In zdaj vprašanje, komu verjeti? Ideologiji zagovornikov patriarhata in njihovi sovražni propagandi, ali pa ženski, mami dveh najstnikov in ženi transspolne ženske, s katero ostaja v zakonu kljub transspolnosti?,« je zapisala in o tem tudi spregovorila v podcastu z Nino Gaspari.

Ob zapisu je dodala tudi fotografijo s poročnega dne, ki si jo lahko ogledate spodaj.