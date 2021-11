Krepitev občutka lastne vrednosti

November je mesec za uskladitev našega srčnega utripa s srčnim utripom Zemlje. Njena vibracija se je namreč začela dvigovati, v porastu je srčna energija planeta. Zdaj bo pomembno, da se zavestno uravnavate na svetlobo in ohranjate visoko vibracijo. To najlažje naredite tako, da preživljate čas v naravi, poslušate srce, sprejmete vsa srčna prebujanja, ki se pojavijo, in se tako povežete z energijami luninega mrka v biku.

Mrki predstavljajo portale preobrazbe in prebujanja. V naše življenje po navadi prinesejo usodne dogodke, ki nam pomagajo dvigniti zavest ter pripomorejo k razvoju in rasti duše. Te preobrazbe in prebujenja so lahko hitra in nenadna ali počasna in se odvijajo postopno v naslednjih tednih in mesecih. Mrki so močni sprožilci procesov, ki vam pomagajo prerezati vezi, narediti preskok, spodbudijo vero in vas prebudijo v nova spoznanja.

Delni lunin mrk 19. novembra je prvi mrk v znamenju bika po letu 2014. Predstavlja izhodišče novega ciklusa mrkov, ki ga bomo videli v prihodnjem letu, aktivirala pa se bo tudi nova karmična os bik-škorpijon.

Užitek je tisto, česar se bomo zdaj učili, poleg varnosti, ki jo bomo potrebovali, ko se bomo učili varčevanja in odnosa do nove vrednosti denarja.

Mrki se pojavljajo v parih in v dveh nasprotnih znakih zodiaka. Ker se ciklus mrkov na osi bik-škorpijon šele začenja, bo vse, kar se bo manifestiralo v času tega novembrskega mrka, verjetno le del večje zgodbe, ki jo boste videli šele v naslednjem letu. Morda bo zahtevalo nekaj časa in se bo zvrstilo več mrkov, da bomo razumeli, na kakšno rast se naše duše pripravljajo v prihodnjih 18 mesecih.

Dilema nove karmične osi: moje in tvoje

Poglejmo, česa nas uči nova aktivirana karmična os in kaj moramo opustiti, s katerimi lekcijami se soočamo, dokler bo aktivna.

Izzivi, ki jih prinaša darma, kažejo, česa se bomo kot človeštvo učili in kaj bo v tem času v ospredju. Ker gre za znamenje bika, bo šlo za težavno preoblikovanje notranjih vrednot in vrednostnega sistema prek materialnih dobrin. Iskati lahko začnemo poti do novega kapitala, ki bi nam omogočil močnejšo rast notranje vrednosti in občutka samozavesti. Soočamo se lahko s svojo skrivnostno osebnostjo, ki si ne želi razkriti notranjega sveta, se posledično soočali z različnimi notranjimi strahovi, ki grozijo in porajajo vprašanje biti ali ne biti.

Bik je zemeljsko znamenje, ki uživa v sproščanju, mirnem okolju, obkroženem z mehkimi zvoki, pomirjujočimi aromami in sočnimi okusi. Biku vlada Venera, planet, ki upravlja z ljubeznijo, lepoto in denarjem. Venerin vpliv naredi bika za najbolj čutno znamenje zodiaka: te kozmične vole očara kakršna koli fizična manifestacija udobja in razkošja. Užitek je tisto, česar se bomo zdaj učili, poleg varnosti, ki jo bomo potrebovali, ko se bomo učili varčevanja in odnosa do nove vrednosti denarja. Bik namreč simbolizira donosne naložbe in je tudi simbol Wall Streeta, kar kaže, da bodo valute izziv, s katerim se bomo soočali.

Preobrazba skozi škorpijona

Kaj bo naša cona udobja in kaj tisto, kar bo treba opustiti – karma, pa se bo kazalo skozi škorpijona: testiranje meja vrednostnega sistema pri sebi in drugih, črne energije, povezane z magijo in drugim škodljivim delovanjem, prevladovala bo tema smrti, transformacije in regeneracije, skrivnosti in neiskrenosti v odnosih, prikrito delovanje, spodkopavanje, izguba čustveno ozaveščenega partnerja in problematična seksualnost.

Škorpijon je znamenje preobrazbe, vstajenja, ki mu vlada Pluton, gospodar Hada, podzemlja in teme. Zdaj se bo svet osvobajal teme in se na kolektivni ravni učil pripadnosti z velikimi lekcijami, ki se bodo odvijale skozi različne dogodke. Ta tranzit lahko prinese veliko uničenja, in to ne le na fizični ravni. Za seboj lahko pusti veliko mrtvih, prinese vojne, napade, vremenske kataklizme, uničenje, po drugi strani pa konec odnosov, vzorcev, bolezni, saj se človeštvo le tako lahko nauči, da smo pravzaprav ves strah, ki ga vidimo v prihajajoči dobi, mi sami.

Mi smo strah, uničenje, smrt

Za namig o tem, kaj lahko prinese ta ciklus mrkov v vaše življenje, se spomnite, kakšno rast ste doživeli v obdobju med letoma 2013 in 2014, ko so bili zadnjič na tej osi.

Pomislite na spremembe, ki so se zgodile takrat, in kako ste jih v vmesnem času integrirali v svoje življenje. Morda vam bo težko razmišljati tako daleč nazaj, zato napišite ključne dogodke, ki so se vam tedaj zgodili. Zabeležite, katere teme so bile v ospredju, s katerimi vzorci ste se soočali in kateri dogodki so se vam odvijali v letu 2013. Ko boste imeli rdečo nit, boste lažje videli, kaj lahko pričakujete, ko je aktivna nova karmična os.

Na kolektivni ravni mrk poudari odnose

To vključuje vaš odnos do drugih, do sebe in denarja, intime in vsega, kar imenujemo tabu. Tudi planet ženskosti, vrednot, ljubezni in denarja, Venera, je v času tega mrka aktivna in vlada nad vsemi srčnimi zadevami, financami, vrednotami, torej se lahko sprašujemo, kaj cenimo in kaj se nam zdi vredno. Če v odnosih stojite na trdnih tleh, bodo izzivi, ki vam bodo lahko prišli na pot, namenjeni temu, da se zveze še bolj okrepijo, morda pa boste ugotovili, da vam ta mrk postavlja stvari na glavo. Ker je to lunin mrk, je mogoče, da bo odpadlo vse, kar je bilo na trhlih tleh, ali da se morate posloviti od stališč in prepričanj, ki vam preprečujejo oblikovanje globljih in intimnejših odnosov z drugimi in s sabo. Ta mrk je kot nalašč za aktiviranje ljubezni do sebe in krepitev občutka lastne vrednosti. Ohranjajte visoko vibracijo.

Iz srca, Shana