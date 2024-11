Klasike z Yasko: domači mlinci, ki so veliko boljši od kupljenih

Mlinci so tradicionalna jed, bolje priloga, ki ne sme manjkati na praznični mizi na dan svetega Martina. Gre za preprost ploščat kruh, pripravljen le iz nekaj sestavin. Pri nas je v navadi, da jih dodamo kot prilogo k pečeni rački oziroma goski ter rdečemu zelju. Sicer pa je njihova uporaba precej bolj široka, saj jih lahko ponudimo tako na slano kot sladko, lahko kot glavno jed ali celo kot hiter prigrizek. Njihova prednost pa je tudi, da se prav lepo shranijo, zato jih lahko pripravimo že kar nekaj časa vnaprej.

Vlečeno testo

Za mlince uporabimo doma pripravljeno vlečeno testo. To je v osnovi elastično testo, sestavljeno iz moke, vode in soli. Jajce dodamo, kadar delamo na primer testo za štruklje in potrebujemo malo bolj kompaktno testo, pa tudi pri pripravi mlincev, saj da testu okus in boljšo strukturo.

Moka za vlečeno testo mora biti suha. Lahko dodamo tudi maščobo. Če delamo vlečeno testo za peko, primešamo kakšno žlico ali celo dve olja. Če pa pripravljamo vlečeno testo za kuhanje, maščobe ne dodajamo, saj se med kuho topi in izteče. Dodamo lahko tudi različna rahljalna sredstva, kot so kis, limonov sok ali alkohol. Voda, ki jo uporabimo za vlečeno testo, naj bo topla, da se bo gluten lepše sprostil in se bo zato tudi testo lepše raztegovalo.

Prav tako je zelo pomembna pravilna obdelava testa, in sicer bolj ko je pregneteno, bolj je elastično.

...

Tehnika dela

V presejano moko naredimo jamico, dodamo jajce, sol in po malem prilivamo toplo vodo. Vse sestavine z roko zmešamo ter preizkusimo, ali so dovolj vlažne, in sicer tako, da jih pognetemo v kepo. Gnetemo tako dolgo, da testo postane elastično in se ne prijema delovne površine in rok. Kadar je testa več, ga razdelimo na dele in vsak del posebej oblikujemo v hlebček. Hlebčke na tanko premažemo z oljem, pokrijemo ali damo v PVC-vrečko ter zapremo in pustimo počivati 15 do 30 minut. Ker je testo naoljeno in pokrito, se po vrhu ne osuši in se ne naredi skorjica, ki se pri vlečenju rada strga. Spočito testo na rahlo pomokani delovni površini razvaljamo čim bolj na tanko, v obliko pravokotnika, kroga ali elipse. Če je treba, ga razvlečemo še z rokami. Če imamo debele robove, jih porežemo. Pečeni mlinci morajo biti lepo zlato rumeni po obeh straneh in nekoliko nagubani oziroma mehurjasti. Če ne želimo mehurjev, testo z vilicami dobro prepikamo. Ohlajene poljubno razlomimo in jih pripravimo za kuhanje ali pa ustrezno shranimo za poznejšo uporabo.

...

Hramba

Razlomljene mlince lahko uporabimo takoj ali pa jih v papirnati vrečki hranimo v suhem in temnem prostoru še kakšen mesec.

Sestavine

Za dva velika pekača.

500 g gladke moke

2 jajci

200 ml tople vode

žlička soli

oljčno olje

Priprava