Izginil 11-letnik: iščejo ga tudi s čolnom in helikopterjem

Ob 8.13 je policija zaprosila za pomoč pri iskanju 11-letnika na območju Fiese v občini Piran. Aktivirani so bili kinologi KZS obalne regije in kinologi ZRPS (obalna in severna Primorska) ter gasilci PGD Piran, Sečovlje in Nova vas. V iskalni akciji so sodelovali tudi čoln URSP Pristaniške kapitanije Koper, policijski čoln in helikopter.Pogrešanega še niso našli, piše uprava za zaščito in reševanje.