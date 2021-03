Gre za skupino mlajšjih oseb, vsi so bili oblečeni v temnejša oblačila

Včeraj, okoli 19. ure so bili na PU Ljubljana obveščeni o ropu do katerega je prišlo na območju Viča. Ugotovljeno je bilo, da je skupina mlajših oseb pristopila do oškodovanca in ga začela pretepati, ter mu odtujila mobilni telefon.



»Oškodovanemu je na pomoč priskočila še ena oseba, ki pa jo je skupina prav tako poškodovala. Oba sta bila v dogodku lažje poškodovana. Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil za izsleditev storilcev in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo,« so nam sporočili z omenjene policijske postaje.



Opis: vsi so bili oblečeni v temnejša oblačila, eden od njih je bil pobrit po glavi.

