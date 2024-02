Avto zapeljal s cestišča in pristal na strehi

Ob 22.16 je v naselju Krašči, občina Cankova, osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se pri tem prevrnilo na streho. Gasilci PGD Murska Sobota so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, obrnili vozilo nazaj na kolesa, nudili pomoč delavcem vlečne službe in z absorpcijskimi sredstvi posuli po izteklih tekočinah.