Astrologinja Lenka: V tem obdobju je najbolje, da ničesar ne silite

Že zjutraj je luna prešla v znamenje raka, v znamenje, kjer sta njegov dom in njegovo srce. Tu se najbolje počuti, kjer je pripravljena za svoje najdražje, jih objeti, jim pripraviti dobro jed, skrbeti ali celo preveč skrbeti zanje. Že od jutra je v trigonu z retrogradnim Saturnom iz znamenja rib, kar odpira neke spomine iz preteklosti, odpira neke stare stvari, odpira vse, kar je tako globoko. Čeprav te globoke vode znajo prodreti v najmanjšo celico telesa in se spomniti vsega, kar je bilo, je dobro tudi marsikaj obnoviti, da se človek spomni marsikaj, kar je bilo, kar je povezano z domom in družino. Obnovite nekaj starin in jih prinesite v samo hišo. Pa tudi trenutek, ko se odločite o stvareh, ki so imele in imajo vrednost za prihodnost.

Lep aspekt, ki se danes dogaja med Soncem v znamenju Device in Rx Jupitrom v Biku, je nekaj, kar si vsak želi v svojem horoskopu. Oba na kraljevskih stopinjah, v osrčju obeh zemeljskih znamenj, ponujata vso možno izpolnitev. Velika podpora velikih in bogatih ljudi, velika podpora človeka samega, da ve, kaj hoče, v kaj verjame in v kaj se spušča. Zelo ugodna situacija za kakršne koli poslovne začetke, uspehe, ki sledijo, še posebej, če se že nekaj časa pripravljate na nekaj svojega. Volja in vera sta tukaj, da človeka ohrabrita in ga opolnomočita, da vse naredi z lahkoto.

Danes je petek, Venerin dan, ona pa je v znamenju leva, še vedno stoji na 12. stopinji in ji še vedno ni jasno, kaj in kako naprej. Marsikaj še ni odprto in jasno tudi človeku samemu, kaj šele komu drugemu. Dokler Venera ne naredi še enega kvadrata z Uranom in ne pride iz svoje retrogradne sence, se marsikaj ne bo izkristaliziralo. In to do 7. oktobra. V tem obdobju je najbolje, da ničesar ne silite, ker tako ali tako ne bo trajalo, sploh ker je na 12. skrivnostni stopnji. Najbolje je, da človek sam vse s seboj razčisti, v znamenju leva pa naj bo najbolj pošten do dna in šele nato sprejema pomembne odločitve.