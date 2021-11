Astrologinja Lenka: Merkur je naposled v znamenju Škorpijona

Po vsem, kar smo preživeli ob mlaju, nas vsaj malo lahko reši strelčevsko vzdušje. Luna je že tam in manj je skrbi. Te vseeno ostajajo, ker ostajamo v znamenju škorpijona in njegove ne najbolj enostavne energije. Poskušajmo ta dva dneva narediti lažja, lepša in prijetnejša. To bo Luni pomagal Saturn, da bo vztrajala in sprejela določene obveznosti.

Merkur je končno v znamenju Škorpijona, uh, vendar bo iz svojih ust izstrelil strupene puščice, namenjene v samo bistvo.V tem znamenju bo ostal do 24. novembra, ima pa dovolj časa, da pove in naredi, kar hoče. Tu je zelo globok, zelo inteligenten, ničesar ne spregleda, ima moč opazovanja. Je kot detektiv, ki vse razkrije, a iz njega ne moreš izvleči ničesar, če tega ni pripravljen povedati sam. To so ljudje, ki svoje največje skrivnosti nosijo v grob. Zelo so zamerljivi za vsako besedo, za katero menijo, da je proti njim, ne odpustijo zlahka, veliko je ljubosumja in so iz seznama pripravljeni dokončno prečrtati osebo, ki jim je bila ljuba.

Ravno zaradi strahu, da jih ne bi kdo prizadel ali užalil, včasih prehitro reagirajo in so lahko sami sebi največji sovražniki, kar pa ni zdravo in lahko vodi do najtežjih ter neozdravljivih bolezni.

Danes Merkur gradi lep aspekt z Venero, a sta oba zelo trnasta, toga, prestrašena. Le pogum in vera ju lahko prepričata, da je vse mogoče narediti z lahkoto. Danes vam bo del dober pogovor z nekom iz preteklosti, ki vas bo nasmejal.

Danes je sobota, Saturnov dan in je v znamenju Vodnarja. Počasi se premika, tam je zato, da določeni reči ustavi, da ne gre pregloboko in da pravočasno zaustavi škorpijona, da ne bi prišlo do poškodb. Medtem ko je Merkur v Škorpijonu, bodimo čim bolj tihi in se ne odzivajmo na provokacije, saj se ne bomo imeli s čem braniti in to ni naša prioriteta.