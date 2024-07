V Dalmaciji so razvili novo prakso, ki je mnoge skorajda šokirala

Bar na plaži v Vodicah na Hrvaškem je začel zaračunavati najem prostora za brisačo. »Če ste v Vodicah, samo da veste, začeli so zaračunavati že brisače na plaži, 4 evre. Sramota,« je na družbenih omrežjih sporočila hrvaška turistka in priložila fotografijo s cenikom.

Na njej se dobro vidi, da boste za eno brisačo barčku plačali 4 evre, za ležalnik 10, za baldahin pa celo 43 evrov na dan. Ko so novinarji hrvaškega portala morski.hr povprašali v baru, zakaj zaračunavajo mesta na javni plaži, so jim odgovorili, gre za zasebno posest in ne za plažo ter da je od morskega javnega dobra oddaljena deset metrov. Zanje to celo pomeni, da kot lastniki bara oziroma koncesionarji tam lahko prodajajo celo zrak, če želijo.

43 evrov pride baldahin.

Dovoljenja za zaračunavanje omenjenih storitev ne potrebujejo, so še dejali, zato bo moral vsak, ki bo hotel tam postaviti brisačo, plačati. Morski.hr medtem opozarja, da bi morali imeti to dejavnost, torej oddajanje mest za brisače, registrirano, prav tako morajo izdati račun. Ali izpolnjujejo te pogoje, še preverjajo v odgovornih ustanovah v Vodicah in na državnem inšpektoratu.

Morske plaže na Hrvaškem morajo biti dostopne vsem, v skladu z zakonodajo jih ne smejo ograjevati niti zaračunavati za vstop nanje. Morsko javno dobro po hrvaški zakonodaji zajema šest metrov širok obalni pas, kar pomeni, da privatizacija plaž ni mogoča.