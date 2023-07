Upokojena učiteljica, ki osvaja Jadran

Onega dne smo se pripeljali do zadnje vasi v občini Grosuplje, še več, do njenega skrajnega obronka. Vas se imenuje Gajniče, na tistem delu pa je bilo še pred okoli trideset leti povsem močvirnato: tam se začenja oziroma končuje, kakor vzamete, Barje.

In prav tam smo zagledali hiško, ki se nam je zdela kot iz pravljice in ki predstavlja njun raj na zemlji. V neokrnjenem kotičku na robu gozda sta ga ustvarila zakonca Boruta. A nista bila sama. Ker je mešanka Aska res pravi pes čuvaj, je temu primerno opozarjala na naš prihod. To je takoj opazila gospa Helena in preverila, kdo je prišel.

Učiteljica, ki osvaja Jadran

Helena Boruta je bila 38 let učiteljica in je poučevala štepanjske deklice in dečke – od prvega do petega razreda. Zdaj je že drugo leto v zasluženi penziji in lahko počne, kar se ji zahoče. Tokrat, če vas zanima, je potovala s prstom po zemljevidu. In pri tem neizmerno uživala.

Manj soli in sladkorja Prekomerno uživanje sladkorja in soli v vsakodnevni prehrani lahko povzroča najrazličnejša tveganja za zdravje, zato je skrben izbor živil pomemben korak k zdravemu življenjskemu slogu. S postopnim zmanjševanjem količine dodanega sladkorja v izdelkih lastnih blagovnih znamk želi Lidl Slovenija približati kupcem manj sladek okus izdelkov. Pri tem sladkorja ne nadomeščajo s sladili. Cilj je, da povprečno vsebnost dodanega sladkorja oziroma soli zmanjšajo za 20 %. Cilj je določen kot povprečna vsebnost sladkorja ali soli na 100 g živila oziroma 100 ml pijače, ponderirano glede na količino prodanih izdelkov. Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija.

Na mizi je imela razgrnjeno veliko karto in štela jadranske otoke, tiste večje in tiste manjše, ki jih v življenju še ni videla. »Zdaj, ko sem v penziji, sem si zadala, da jih čim več obiščem in raziščem!«

Nakar se je obrnila proti nam ter dodala: »V resnici ste imeli kar precejšnjo srečo, da ste naju dobili doma, zadnje čase namreč veliko potujeva in sva veliko zdoma.«

Helena Boruta je najnovejša srečna nagrajenka, ki je prejela Lidlovo darilno kartico.

Kar smo si takole razložili: kadar ima človek dobre namene, se mu lahko zgodi tudi tisto, kar si začrta in želi, naš namen pa je bil seveda silno preprost: z Lidlovo darilno kartico, na kateri je bilo naloženih 200 evrov, osrečiti prav njo, Heleno Boruta! In res: bila je doma, nagrade, ki jo je dobila s pomočjo Slovenskih novic, pa je bila še kako vesela!

Zdaj, ko sem v penziji, sem si zadala, da jih čim več obiščem in raziščem!

Slovenske novice ima nadvse rada: najprej zato, ker jo ne davijo z dolgočasno politiko, pa tudi zato, ker je v njih vselej tudi kaj obveznega trača in kronike, predvsem pa, kot pravi, ker se novice ne ponavljajo tako, kot se drugod. Ker pa jo bosta z možem kaj kmalu ucvrla na otok Žirje, to je kraj, kjer ni trgovin, Helena natančno ve, kako bo porabila to nagrado.