Slovenci pojemo manj sladoleda od evropskega povprečja, najraje pa imamo tega

Zlasti v vročem poletju se mnogi radi posladkamo in ohladimo s sladoledom. Prvi zametki sladoleda so nastali na Kitajskem približno 200 let pred našim štetjem, ko so zmes mleka in riža poleti hladili tako, da so ga zapakirali v sneg. Evropa je do svoje prve kepice prišla, ko se je italijanski pomorščak Marco Polo vrnil z Daljnega vzhoda z receptom za to čudovito sladico, ki je tako priljubljena, da je dobila svoj svetovni dan, ta je vselej na tretjo nedeljo v juliju, letos torej jutri.

V Evropi je poraba sladoleda izjemno velika, na voljo je več kot 100 različnih vrst. Po podatkih agencije Euro Glaces je povprečna poraba sladoleda v Evropi 6,20 litra na prebivalca na leto, po podatkih Statističnega urada republike Slovenije (SURS) ga povprečen Slovenec poje štiri litre na leto, torej smo močno pod evropskim povprečjem. Največ sladoleda na svetu pojedo na Novi Zelandiji, v povprečju ga vsak Novozelandec poje približno 28 litrov na leto.

Najbolj priljubljen okus sladoleda na svetu in tudi pri nas je vanilja, sledita čokolada in jagoda. V Sloveniji se je leta 2022 s proizvodnjo sladoleda ukvarjalo 54 podjetij. Lani smo izvozili skoraj 29.000 ton te ledene sladke osvežitve in je uvozili več kot 6000 ton. Države Evropske unije so predlani proizvedle več kot tri milijarde litrov sladoleda, kar bi napolnilo skoraj 1200 olimpijskih bazenov. Ena krava lahko v življenju proizvede dovolj mleka za 34.000 litrov sladoleda.

Slovenci sladoled najraje naročamo med 17. in 19. uro.

Slovenci sladoled najraje naročamo med 17. in 19. uro, medtem ko četrtino vsega naročimo pozno zvečer, in sicer med 20. in 23. uro, pravijo na Statističnem uradu RS: »Najraje si ga privoščimo v nedeljo, vsekakor pa obstajajo tudi lokalne razlike. V Murski Soboti največ sladoleda pojedo ob ponedeljkih in petkih ter ob nedeljah, medtem ko si ga v Novem mestu najraje privoščijo ob petkih, v Kranju pa ves konec tedna. Zanimiv je tudi podatek, da so na Štajerskem bolj sladkosnedi, saj Mariborčani naročijo kar štirikrat več sladoleda na aktivnega uporabnika kot Ljubljančani.«

Sicer pa je v Sloveniji tudi nekaj imen in priimkov, ki spominjajo na izdelke iz sladoleda. Tako je denimo v Sloveniji 593 žensk z imenom Lučka; prvikrat so deklico tako poimenovali v letu 1951. Priimek Ježek nosi 81 Slovencev, Kornet pa 26.