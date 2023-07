Praznovala bo drugo rojstvo

»O, kako ste me presenetili. Denar mi bo seveda prav prišel za zabavo, ki sem jo poimenovala tri v enem; čez dva meseca bom stara 60 let, lani sem se upokojila po letih dela v trgovini, najpomembnejše pa je, da sem preživela covid,« pripoveduje Lidija Prošek s Škofljice, sicer mama dveh hčera in babica dvema vnukinjama. Lidija je namreč tokratna izžrebanka nagradne igre.

Kljub posledicam covida sem srečna, da sem zgurala, da bom lahko še malo nagajala ljudem, ki jih imam rada.

»Ravno sem prišla domov, ker pazim na 13 mesecev staro vnučko Ulo, medtem ko štiriletna Zala hodi v vrtec,« pripoveduje na čudovitem vrtu. Ni tako lepo kot prej, potoži. Covid je namreč pustil grozovite posledice. »Skoraj me je pokopal. Bila sem osem dni v komi, nato sem bila intubirana tri mesece na Golniku, sledila je še rehabilitacija, pa vam povem, da posledice še vedno čutim,« pripoveduje naša srečna izžrebanka Lidlove darilne kartice, na kateri je naloženo 200 evrov.

Novice so jutranja meditacija

»Vsak dan berem Novice, to je moja jutranja meditacija, ob kavici. In tudi vedno rešujem različne kupone oziroma sodelujem v nagradnih igrah. Tokrat je prvič, da sem nekaj zadela,« pojasnjuje. Pa beseda znova nanese na posledice prebolelega covida. Kot pravi, spomin ni enak kot prej. »Ljudi se spomnim, dogodkov pa ne. Na Golniku res vsa čast vsem zaposlenim. Rekli so mi, da imam en odstotek možnosti preživetja, pa sem še vedno tukaj. Naredili so čudež. In veste kaj, ne hodim v cerkev, čeprav verujem v boga, a tunel resnično obstaja,« pravi Lidija.

Zdravko Lidl priporoča V Lidlu Slovenija želijo s projektom »Zdravko Lidl priporoča« svojim kupcem približati bolj uravnoteženo prehranjevanje. Zdravko Lidl je Lidlova maskota in ambasador zdravega sloga življenja. Izdelke, ki jih priporoča, najdete v tedenskem letaku trgovca, označeni so z zeleno oznako v obliki maskote. Ti imajo namreč še posebej ugodne hranilne vrednosti, njihov izbor pa temelji na Prehranskih smernicah za oglaševanje Svetovne zdravstvene organizacije. Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija.

»Bila sem tam. Bil je okrogel s tako močno svetlobo, da nisem mogla gledati. Okoli mene so plesali hudički, potem pa je nastala popolna tema. Predvidevam, da sem se takrat prebudila iz kome,« pojasnjuje in dodaja, da je bila presenečena nad tem, kako naše mišice v tako kratkem času popolnoma odpovejo. Zdaj gleda na življenje popolnoma drugače, poskuša živeti bolj zdravo, dan začne z dobrim in zdravim zajtrkom.

Prvič v življenju sem nekaj zadela, pravi tokratna srečnica. FOTO: Črt Piksi

»Zdaj si delam sama zelo dober čičerikin namaz,« dodaja gospa z izredno zanimivo barvo las. »Od nekdaj sem tako pinki, včasih sem imela samo po sredini glave, ob straneh pa črno, in na vsaki strani kitko,« se nasmehne in hudomušno doda, da se je zdaj malo umirila. »Kljub posledicam covida sem srečna, da sem zgurala, da bom lahko še malo nagajala ljudem, ki jih imam rada,« sklene naša dobitnica.