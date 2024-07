Martin Sintič bon prejel kot nalašč za zabavo ob 60-letnici

Tokratni Lidlov bon za 200 evrov je odšel na Gradec pri Podbočju, v majhno vas na vzhodnem robu Gorjancev, tik ob slovensko-hrvaški meji, v kateri biva le enajst ljudi, čeprav je bilo nekdaj v tem naselju sila živahno in polno otrok.

Razmere za bivanje tu niso ravno prijazne, čeprav narava tistim, ki tu živijo ali obiščejo te konce, vrača s čudovito razgibano hribovsko pokrajino, posejano z vinogradi, in izjemnim razgledom na Krško polje, na dolino reke Krke in Save, Krakovski gozd, če je vreme lepo, se vidi vse do Triglava, seveda pa lahko od tod pogled seže tudi na Hrvaško, smučišče Sljeme, na primer, je kot na dlani.

A pot do vasi Gradec, ki se nadaljuje do bolj znane vasi Planina v Podbočju, je ozka, strma in ovinkasta, zato se mladi raje odločijo za življenje na ravnini. »Včasih je bilo tu polno otrok, zdaj je najmlajši prebivalec star 39 let, to je moj nečak Milan, najstarejša pa je 86-letna krajanka, ki pa je zelo vitalna, še vedno vse dela. Ampak tu gori ti kaj drugega niti ne ostane,« razlaga naš tokratni nagrajenec Martin Sintič.

Peš do šole

Še dobro se spominja svojega otroštva, ko so morali otroci z vasi ničkolikokrat peš do šole v deset kilometrov oddaljenem Podbočju. »Sploh pozimi smo jo večkrat mahnili peš, saj cesta ni bila splužena, zato smo šli kombiju naproti, čakal nas je v dolini,« se nasmeje sogovornik in doda, da so zdaj v vasi tri hiše prazne, enajst ljudi biva v sedmih hišah, kmetujejo pa le pri Sintičevih.

»Dela res nikoli ne zmanjka. Po službi morava z nečakom kositi seno, še tri travnike imava. Včeraj je pri sv. Miklavžu že devet zvečer zvonilo, ko smo še balirali,« nadaljuje in pove, da na kmetiji delajo on, nečak in žena pokojnega brata. »Kar preveč dela je za nas tri. Imamo 12 hektarjev zemlje, vinograd, njive, travnike, v hlevu pa osem glav govedi, nečak je nosilec kmetije, a ob kmetovanju tudi on hodi v službo,« pove naš nagrajenec.

Delal je tudi kot kuhar

Martin je ob našem obisku ravno nehal delati v Podgorju v Šentjerneju, kjer je skladiščnik, do penzije pa mu manjka še nekaj let. V klepetu se vrne v leta, ko je delal še kot kuhar, najprej pri Avseniku v Begunjah, nato štiri leta v Nerezinah, in sicer v letih pred osamosvojitvijo, po osamosvojitvi naše države pa se je vrnil v Slovenijo in se zaposlil v Podgorju.

Že tako je trgovina Lidl v Krškem njegova najljubša izbira.

Nad novico, da je naš nagrajenec, je bil zelo presenečen in seveda vesel hkrati. Časopis so imeli pred leti naročen, a ker živi tako daleč od prometnic, so bile težave z dostavo, zato ga zdaj kupi, kadar gre v trgovino. Z veseljem ga prebira, novice pa spremlja redno vsak dan tudi na spletu, kjer je tudi izpolnil kupon. In točno ve, za kaj bo zapravil bon.

Martin Sintič bo bon zapravil za fešto. FOTOGRAFIJI: Tanja Jakše Gazvoda

Že tako je trgovina Lidl v Krškem njegova najljubša izbira in je kakovost izdelkov preverjena, ponudbo pa še kako dobro pozna, saj redno kupuje hrano, kakšno oblačilo in tudi tehniko, a z nagrado bo kupil pijačo in hrano za zabavo. Konec meseca bo namreč dopolnil okroglih 60 let in praznovanje bo, pravi. Hrana in pijača sta zagotovljeni, dobre volje pa zagotovo ne bo manjkalo.