Simpatična nova petka: nostalgija in novi časi

Če nismo premladi in se spominjamo časov, ko je bil renault 5 tudi pri nas priljubljen avtomobil, nove Renaultove petke ne moremo prezreti. Po linijah res spominja ne nekdanjo legendo. Kdo bi rekel, škoda, da je le električna, ampak tako je. Renault svoje legendarne modele, mednje sodita še renault 4 in twingo, na novo pripravlja samo s tem pogonom. Verjetno še v nobenem testnem avtomobilu nisem bil deležen toliko zvedavih pogledov kot prav v električnem renaultu 5. O obliki ne bom še enkrat porabil preveč besed, ampak novinec je res avtomobil(ček), ki ga rad pogledaš prvič, drugič in potem še kdaj. Teh sodobnih retro klasik z leti ne bodo mogli več radikalno spreminjati, toda novodobni mini in fiat 500 s tem kar živita.

Kako pa je z njegovimi voznimi lastnostmi? Kakšna je poraba energije in doseg v vsakdanjem življenju? Kako se polni?