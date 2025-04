V infarktnem zaključku Pogačarju ni uspelo, Danec te dirke ne bo pozabil (VIDEO)

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je na 59. kolesarski dirki Amstel Gold zasedel drugo mesto, potem ko je večino zadnjih 43 km bežal, a sta ga tekmeca ujela osem kilometrov pred ciljem. Na koncu je v sprintu za las slavil Danec Mattias Skjelmose, tretje mesto pa je pripadlo Belgijcu Remcu Evenepoelu.

Če vam videa sprinta ne pokaže, ga lahko vidite tukaj.

Preizkušnja potekala po preverjenem receptu

Na razgibani trasi med Maastrichtom in Berg en Terblijtom (255,9 km) je preizkušnja potekala po preverjenem receptu ekipe emiratov. Ti so narekovali močan ritem, nadzorovali položaj v glavnini tudi ob zgodnjem pobegu, nato pa pokrivali napade boljših kolesarjev.

Prvi resnejši napad je 48 km pred koncem uprizoril Francoz Julian Alaphilippe (Tudor), s sabo pa je odpeljal le Pogačarja. Ta je nato na naslednjem strmem klancu z ritmom strl Francoza in se 43 km pred ciljem sam podal proti cilju.

V ozadju je skupina z Evenepoelom (Soudal Quick-Step) narekovala ritem in držala razliko okoli 30 sekund do slovenskega asa v ospredju, a sprva bližje ni prišla.

Dvakratni olimpijski prvak Evenepoel je nato večkrat napadel sam in se priključil zasledovalcu Skjelmoseju (Lidl-Trek), s katerim sta nato nadaljevala skupaj v lovu na vse bolj utrujenega in nervoznega Pogačarja. Pridobivala sta sekundo za sekundo in se mu priključila vsega osem kilometrov pred ciljem.

Sloviti Cauberg ni odločil

Kolesarje je čakal le še sloviti Cauberg dva kilometra pred ciljem. Na njem pa nihče ni imel več dovolj moči za napad. Prišlo je do sprinta, ki ga je začel Evenepoel, Pogačar je s skrajnimi močmi prišel mimo Belgijca, iz ozadja pa je iz zavetrja Slovenca na ciljni črti ugnal Skjelmose za 12. zmago v karieri.

Na dirki sta nastopila še dva Slovenca. Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) je odpadel dobrih 50 km pred ciljem, Domen Novak pa je bil pri emiratih v službi kapetana Pogačarja.