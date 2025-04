Marko Škugor poje v slovenščini: Ena beseda mu je povzročala težave (Suzy)

Kvatropirci in prvi glas Dalmacije Marko Škugor so združili moči v čustveni skladbi Obljubim ti. Pesem, ki je v celoti posneta v slovenščini, je Škugorju predstavljala poseben izziv, a tudi izkušnjo. Petintridesetletnik, ki se v Sloveniji počuti zelo domače, je namreč prvič zapel v našem jeziku. »Seveda ni bilo tako enostavno kot petje v hrvaščini, a ker že zelo dolgo nastopam v Sloveniji, sem se naučil kar nekaj besed,« pravi pevec, ki je Kvatropirce spoznal 2023 v Radovljici, ko so skupaj stali na istem odru.

Ob tem nam je zaupal, katera beseda mu je povzročala največ preglavic. »Kostanjeve! Z njo sem se kar precej lovil in si lomil jezik. Sicer pa se mi zdi, da večjih težav nisem imel, malce sem bil zmeden le, ker fantje govorijo v različnih narečjih in je potem težko imeti pravega učitelja,« doda v smehu. Glasbeniki so se zaradi dobre energije, ki se je spletla med njimi, odločili za skupno turnejo po Sloveniji. Dva koncerta sta že za njimi, šest se jih bo zvrstilo do konca leta.