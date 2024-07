Dobri duh izdeluje mačje hišice

Dobrodušnega krajana Vodnjana Zajima Softića - Grgo v Istri kličejo kar Dobri duh Vodnjana, s čimer bi se najbrž strinjale številne istrske potepuške mačke pa tudi psi, ki so jim Grgove mojstrske roke ustvarile dom, v katerega se vračajo. Kot vemo, so tamkajšnja poletja vroča, preostali letni časi pa znajo biti precej neprijazni za štirinožce brez človeških skrbnikov – a najdejo se ljudje, ki tudi takim ubogim dušam olajšajo bivanje, Grga pa izstopa po tem, da je zanje naredil že 400 hišic!

Od nekdaj imam rad živali.

Grga, nekdanji delavec v ladjedelnici Uljanik, je začel pred okoli 15 leti izdelovati pasje hiške, ker je po njih vladalo veliko povpraševanje. Nekaj jih je razdelil raznim društvom za zaščito živali, druge pa prodal in zaslužek namenil združenju Roka šapi. Pred osmimi leti je pojasnil: »Odpadkov ni, ostanki od pasjih hišic služijo za mačje, ostanki od mačjih pa za ptičje hiške,« kot so ga takrat povzeli v članku foruma Ptice. Njegove domiselno izdelane ter obnovljene hiške so poslikane z različnimi živopisnimi motivi, za živali pa skrbi tudi takrat, ko turisti odidejo. Pri tem mu pomaga nemško društvo za zaščito živali, katerega donacije Grga objavlja na svojem facebook profilu. Njegove hiške stojijo tudi v Rovinju in drugod po Istri, izdeluje jih celo za zajce.

Čez vse leto skrbi za brezdomne kosmatince.

Pred nekaj dnevi so v občini Vodnjan oznanili, da so v sodelovanju z Grgo postavili še nekaj mačjih hišk na več koncih Vodnjana, kjer je Grga doslej hranil mačke: »Z veselimi barvami in motivi so jih poslikali vodnjanski otroci,« so zapisali na občini ter dodali, da so mačke takoj po postavitvi hišk prišle raziskat, kaj se dogaja, nakar so se vselile. Nekatere hiške so pod nadzorom prometnih kamer: »Muce zdaj uživajo v popolni zaščiti,« so sklenili na občini, sicer pa je hiške pomagal postaviti komunalni redar.

Grga je za Glas Istre povedal, da je hiška v eni izmed ulic 400., ki jo je izdelal. »Vse to je iz recikliranega in podarjenega materiala ter na prostovoljni osnovi.« Finančno donacijo porabijo tudi za sterilizacijo in veterinarsko oskrbo ter seveda hrano, vesel je starih desk, žebljev in barv, s katerimi ustvarja nove hiške. Z njimi mačke zvabijo iz centra mesta ter lažje skrbijo zanje. Grga svojo dolgoletno skrb za živali obrazloži: »Od nekdaj imam rad živali. To je strast. To mi je v krvi.«