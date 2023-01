Zmagovalne diete v letu 2022

Še vedno trdimo, da se diet ne lotevate brez zdravniškega nadzora, brez zdravnikovih točnih navodil in nasvetov. Ampak informacije so nam tako dostopne, da se jim je nemogoče upreti.

Ste se sploh kdaj vprašali, kaj pomeni beseda dieta? Dieta je skupek hrane, ki jo ljudje zaužijemo. Beseda je zlorabljena, ko rečemo, da moramo na dieto. Slednjo namreč že imamo, z izrazom pa mislimo predvsem na spremembo le-te. Ta navada je prešla iz zdravstva, kjer se beseda dieta prvič začne pogosteje uporabljati.

ZDA News & World Report je tudi letos objavil seznam najboljših diet, objavili so jih na spletni strani health.com. In čeprav je vrstni red za leto 2022 nekoliko drugačen kot leta 2021, še vedno prevladuje prvih pet izmed štiridesetih ocenjenih diet. Predstavljamo vam jih osem, ki so se v letu, ki je za nami, izkazale za najučinkovitejše.

Sredozemska prehrana

Sredozemska prehrana je ponovno na vrhu lestvice, pravzaprav že peto leto zapored. Razlog je v tem, da velja za zlati standard za preprečevanje bolezni, za dobro počutje in dolgoživost. Na primer, ljudje v Grčiji jedo drugače kot v Italiji in Španiji. Čeprav za tradicionalno prehrano v tej regiji veljajo enaka načela, je poudarek na življenjskem slogu, ne pa na prehranjevanju po pravilih.

Vendar lahko shujšate preprosto tako, da vnos predelane hrane zamenjate z živili, bogatimi z vlakninami in hranili, ter polnovrednimi obroki.

Dieta DASH

Na drugo mesto so se uvrstili prehranski pristopi za zaustavitev hipertenzije, bolj znani kot dieta DASH. Vendar ne velja samo za ljudi, ki trpijo zaradi visokega krvnega tlaka. DASH podpira Nacionalni inštitut za srce, pljuča in kri, ki je del Nacionalnega inštituta za zdravje (NIH).

Fleksitarna dieta

Blogi o hrani so bili letos polni izraza fleksitarijan, ki je najnovejša modna beseda v kulinaričnih krogih, tako je že leta 2004 poročal New York Times. Skoraj dve desetletji pozneje je pretežno rastlinska prehrana še vedno močna in zaseda visoko tretje mesto.

Dieta MIND

S petega mesta na lestvici 2021 se je povzpel prehranjevalni vzorec MIND, osredotočen na zdravje možganov. Čeprav glavni cilji vključujejo preprečevanje demence in s starostjo povezanega kognitivnega upada, lahko vsak poskusi dieto MIND za hujšanje in splošno zdravje. MIND pomeni Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay. Sredozemska dieta in dieta DASH sta podprti z raziskavami, ki podpirajo njuno varnost, MIND pa združuje vidike teh dveh diet, ki posebej ščitita možgane.

Dieta klinike Mayo

Na petem mestu je dieta klinike Mayo. Ponuja 12-tedenski program, ki vključuje uživanje neomejenih količin zelenjave in sadja, polnozrnatih izdelkov in zdravih maščob ter omejuje sladkor na tisto, kar ga je naravnega v sadju. Dieta TLC pomeni terapevtske spremembe življenjskega sloga in se je leta 2022 prebila med prvih pet. Sestavljena je bila že leta 2002. Poleg posebnega načrta obrokov zahteva zmerno telesno aktivnost, kot je 30-minutna hitra hoja vsak dan.

Volumetrična dieta

Mnogi verjamejo, da morate za hujšanje manj jesti. To nikakor ne drži in volumetrična dieta to dokazuje. Načrt, ki ga je pred več kot 20 leti prvotno razvila profesorica prehrane in raziskovalka dr. Barbara Rawls, temelji na uživanju več hrane ob hujšanju. Dieta WW (prej Weight Watchers) je visoko uvrščena, ker je temeljito raziskana, dosledna in ni ekstremna. Najnovejša različica, imenovana PersonalPoints Program, je prilagojena posameznikovemu osebnemu okusu glede prehrane in življenjskega sloga.