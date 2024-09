Že 13. sezona programa Varno na kolesu prinaša nove izzive za mlade kolesarje

Novo šolsko leto je prispelo, z njim pa prihaja tudi nova sezona priljubljenega programa Varno na kolesu, ki že trinajsto leto zapored spodbuja mlade k varnemu, odgovornemu in zabavnemu kolesarjenju.

Tokratni razpis obljublja še več ustvarjalnih in poučnih nalog ter priložnosti za sodelovanje, saj letošnja sezona prinaša osvežene izzive, ki temeljijo na trajnostni mobilnosti, varnosti v prometu in medgeneracijskem sodelovanju.

Program Varno na kolesu družbe Butan plin in partnerjev bo v letošnji že 13. sezoni pozdravil osnovnošolce iz vse Slovenije.

Program je več kot le zabavno spoznavanje prometnih pravil – je gibanje, ki mlade uči o pomenu prometne varnosti in jim pomaga vzpostaviti zdrav odnos do trajnostne mobilnosti. V ospredju je kolo kot sredstvo, ki poleg zabave ponuja tudi trajnostno rešitev za vsakodnevni prevoz.

Kaj prinaša nova sezona?

Letošnji razpis prinaša raznolik spekter nalog, kjer se učenci lahko preizkusijo v inovativnih in kreativnih izzivih, ki krepijo znanje in kolesarske veščine:

Oblikovanje kolesarskih čelad: Otroci bodo ustvarjali unikatne čelade iz recikliranih materialov, s poudarkom na varnosti in trajnostnem pristopu.

Intervju z lokalnimi oblastmi in policijo: Mladi raziskovalci bodo s pomočjo lokalnih strokovnjakov analizirali prometne izzive v svoji okolici in predlagali rešitve za varnejše kolesarjenje.

Medgeneracijski kolesarski izlet: Učenci bodo lahko kolesarili skupaj s starši, starimi starši in ostalimi člani skupnosti, s poudarkom na povezovanju in aktivnem preživljanju prostega časa.

Športni dan na kolesu in Teden varne mobilnosti: Z organizacijo kolesarskih športnih dni se bodo otroci aktivno vključili v ozaveščanje o pomembnosti varnega kolesarjenja.

​Novi izzivi in atraktivne nagrade

Vse osnovne šole so vabljene, da se prijavijo na razpis do 20. septembra 2024 prek spletnega obrazca. Naloge bodo tudi letos razdeljene v dva tematska sklopa – Postajam kolesar in Aktivno na kolesu.

Prvi sklop je namenjen učencem 4. in 5. razreda, ki se usposabljajo za vožnjo kolesa in pripravljajo na kolesarski izpit, medtem ko bo sklop Aktivno na kolesu k aktivnostim pritegnil učence vseh starostnih skupin od 1. do 9. razreda.

Za svoj trud bodo šole nagrajene maja 2025, ko bo potekala slavnostna podelitev nagrad. Skupni nagradni sklad znaša več kot 30.000 evrov, med nagradami pa so šolska kolesa, boni za kolesarske dogodke ter bon za aktivacijo Križišča mikromobilnosti, ki ga podarja Zavarovalnica Triglav.

Partnerji projekta bodo prispevali tudi druge privlačne nagrade, kot so servisi koles, obisk Vodnega mesta Atlantis ali Centra varne vožnje AMZS, pa obisk velodroma v Olimpijskem centru Novo Mesto.

Vabimo vse šole, da sodelujejo in prispevajo k varnejšemu kolesarjenju prihodnjih generacij!

Vse novice o kolesarskih aktivnostih in poteku letošnjega programa bodo na voljo na spletni strani, kjer je objavljen tudi razpis, in Facebooku.