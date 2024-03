V Sloveniji ne more biti trener, kdor hoče, ampak ...

Zakon o športu opredeljuje, da lahko v Sloveniji kot strokovni kader v športu deluje le tisti, ki to izkazuje z javnoveljavnimi listinami oziroma diplomami.

To v praksi pomeni, da lahko poklic trenerja na področju rekreacije izvajajo le posamezniki, ki imajo ustrezno visokošolsko/univerzitetno izobrazbo s področja športa (profesorji športne vzgoje, trenerji različnih panog, kineziologi), in strokovno usposobljen kader, ki je zaključil program usposabljanja z zakonom o športu določenih nosilcev usposabljanj (nacionalne panožne športne zveze, Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez, Zveza za šport invalidov Slovenije – Paralimpijski komite).

Poleg tega morajo biti ti posamezniki vpisani v razvid strokovno izobraženih in usposobljenih strokovnih delavcev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za področje športa.

V Sloveniji lahko torej vodeno vadbo izvajajo le usposobljeni in kompetentni strokovnjaki, ki so opravili zahtevano izobraževanje in usposabljanje ter jih je priznalo ministrstvo, pristojno za področje športa.

Samo tako lahko vadeči dobijo prava zagotovila, da je vadba varna in učinkovita ter da jo izvaja strokovnjak, ki ima potrebna znanja in usposobljenost.

Javnoveljavni programi usposabljanja za področje športne rekreacije in športa starejših se izvajajo pod okriljem OKS-ZŠZ.

To so vsebine programa:

Program 1. stopnje športne rekreacije:

ob zaključku programa boste pridobili naziv strokovni delavec 1, športna rekreacija. Ta program je namenjen vsem tistim, ki želite voditi vadbo na področju osebnega trenerstva, fitnesa, vseh vrst skupinskih vadb, joge, nordijske hoje in drugih športnih dejavnosti, ki nimajo svoje tekmovalne oblike.

Kompetence, ki jih boste pridobili s tem programom, so izvajanje in spremljanje procesa športno-rekreativne vadbe.

Program 2. stopnje športne rekreacije:

ob zaključku boste pridobili naziv strokovni delavec 2, športna rekreacija. Gre za nadgradnjo programa 1. stopnje tako z vidika širjenja kot poglabljanja znanja. Kandidati boste pridobili še dve pomembni kompetenci: načrtovanje in organiziranje športno-rekreativne vadbe.

Program 1. stopnje športa starejših:

ob zaključku boste pridobili naziv strokovni delavec 1, šport starejših. Namenjen je osebam, ki želijo voditi vadbo na področju osebnega trenerstva, fitnesa, vseh vrst skupinskih vadb, joge, nordijske hoje in drugih športnih dejavnosti, ki nimajo svoje tekmovalne oblike za osebe, ki so stare 65 let ali več.

S programom boste pridobili kompetence za izvajanje in spremljanje procesa športno-rekreativne vadbe za osebe, stare 65 let ali več.

Program 2. stopnje športa starejših:

ob zaključku boste pridobili naziv strokovni delavec 2, šport starejših. Gre za nadgradnjo programa 1. stopnje tako z vidika širjenja kot poglabljanja znanja. Kandidati boste pridobili še dve pomembni kompetenci: načrtovanje in organiziranje športne rekreativne vadbe za osebe, stare 65 let ali več.

Zakaj je ustrezno usposobljen trener boljša izbira

Pomembno je, da se tisti, ki se želijo vključiti v kakšno vodeno rekreacijo, prepričajo, da je posameznik, ki izvaja storitve, usposobljen in da ga je priznalo ministrstvo, pristojno za področje športa. To jim bo pomagalo zagotoviti varno in učinkovito vadbo, ki ustreza njihovim potrebam.

Pri treniranju izbranih športnih panog (smučanje, atletika, gimnastika, plavanje, nogomet ...) je to področje manj problematično. Težava je na področju športne rekreacije, kjer je v zadnjih letih naval različnih osebnih trenerjev, ki pa nimajo vedno preverljive ustrezne kompetence.

Samo strokovno podkovan trener bo znal pravilno usmerjati svoje vadeče, saj bo pravilno načrtoval in izvajal vadbe, ki bodo prinesle želene rezultate. To je še posebej pomembno pri rehabilitaciji po poškodbi ali operaciji.

Poleg načrtovanja in izvajanja vadbe lahko izkušeni trenerji ponudijo tudi dragocene nasvete, pomagajo določiti realne cilje in zagotavljajo pravo mero motivacije.

Zaradi strokovnosti lažje pristopijo k individualni obravnavi posameznika, se prilagodijo posameznim ciljem, željam in telesnim zmogljivostim. Vsi ti dejavniki so ključni za splošni uspeh vadbe.

Po drugi strani pa je prav nepravilno načrtovanje razlog za neučinkovito ali celo škodljivo vadbo – posledica napačno koordinirane vadbe se lahko bolečine, poškodbe in druge zdravstvene težave.