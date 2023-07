Tako se najlažje naučimo plavati žabico

Za tiste rekreativce, ki plavalno vadbo šele dobro začenjajo in jih malce hudomušno poimenujemo »plovčki«, smo pripravil program osmih vadbenih enot, ki sledi uvodnemu Cooperjevemu testu 12-minutnega plavanja.

Program lahko izvedemo v dveh tednih, torej s štirimi vadbenimi enotami na teden. Vadba je načrtovana za 25-metrski bazen in uporabo plavalne deske in/ali plovca, črva in penastih protivzgonskih uteži. Ker je poletje, torej tudi kako jezero ali morje pridejo prav.

Glede na to, da so to tehnično nekoliko slabše podkovani plavalci, bosta glavna vsebina vadbe učenje in utrjevanje novih plavalnih tehnik.

Intenzivnost vadbe bo zmerna, znotraj območja od 60 do 70 odstotkov najvišje frekvence srčnega utripa. To je intenzivnost, ki je tudi sicer najprimernejša za najrazličnejše rekreativne programe. Ob veselju in zadovoljstvu bo cilj predvidene vadbe izboljšanje plavalnega znanja in vzdrževanje ter razvoj vzdržljivosti.

Pri izdelavi programa smo predvidevali predznanje germanije (Germanija je uporabna plavalna tehnika, pri kateri ležimo v hrbtnem položaju na gladini in skladno izvajamo soročne zavesljaje in udarce prsno. Po letu 1912 se je pod vplivom kravla začelo uveljavljati hrbtno plavanje z izmeničnimi zavesljaji in udarci), žabjega in bočnega plavanja ter načrtovali učenje prsnega plavanja kot glavne vsebine vadbe. Načrtovane količine vadbenih enot, izražene v preplavani razdalji, so od 500 do 1000 metrov. Posamezne vadbene enote so sestavljene iz:

• začetnega ogrevanja s preprostimi oblikami gibanja v vodi ali s pripravljalnimi vajami za utrjevanje znanja udarcev in zavesljajev prsno,

• glavnega dela z učenjem in utrjevanjem prsnega plavanja in

• zaključka s sprostitvijo v vodi ali z razplavanjem.

V programu smo posamezne vaje le poimenovali in jih označili s poševnim tiskom. Nazornejši prikaz lahko poiščemo na spletni strani Nadaljevalno učenje plavanja.

Za vsako vadbeno enoto so navedena tudi vprašanja, ki so nam lahko v pomoč pri analizi vadbe. Če odgovorimo pritrdilno, je bila naša vadba z vidika napredka v plavalnem znanju uspešna!

