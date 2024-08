Šport ti pokaže, da sta padec in neuspeh korak na poti, k uspehu

Šport otroci dojemajo drugače, kot mi starši. Posebej to velja za prva leta ukvarjanja s športom, kjer je starševski vpliv na otroke še toliko večji.

Mnogo ljudi se sprašuje, katere so tiste vrednote, ki jih človek tako lahko pridobi v športu in kasneje uporabi na drugih področjih?

Šport te nauči, da moraš za razvoj svojih sposobnosti vaditi. Nauči te uporabljati svoj um in telo.

Vlije ti discipline in potrpežljivosti. Pokaže ti, da je padec in neuspeh korak na poti, k uspehu. Ponudi ti ogromno načinov za spoznavanje različnih ljudi in karakterjev. Nudi ti dokazovanje, zabavo in užitek.

Dodajamo odlomek iz knjige Šepetalec športnim otrokom, avtor katere je Andrej Miklavc

Velikokrat se spomnim na preprosto igro, ki jo otroku lahko pokažemo že v nekaj minutah. Otroku, ki nima nobenih športnih izkušenj damo žogo. Z žogo naj meče na koš ali pa na primer brca v gol.

Po parih metih ali brcah, bo svojo preciznost izboljšal in se približal ali pa celo zadel koš ali gol. Kaj to otroku daje vedeti? To, da če eno stvar vadiš nekaj časa, v njej tudi napreduješ.

Daje jim še en izziv, ki ga imajo otroci tako radi. Tekmovalnost! Torej, tisti, ki vadi več, bo po vsej verjetnosti tudi bolj napredoval.

Tako enostavno in hitro je to v športu. Zagotovo pa otroku popolnoma drugače razumljivo, kot če mu mi nenehno govorimo o pomembnosti učenja materinega jezika v šoli ali pa na primer matematike.

Princip je v vseh primerih popolnoma enak, le da ga otrok v športu hitreje občuti. Če ima poleg sebe še ljudi, ki to razumejo in mu znajo to izkušnjo pomagati prenesti še na področje učenja, je veliko dobrega že narejenega.