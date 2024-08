Ob novem šolskem letu se sprašujemo, v kateri šport dati otroka

Torej kdaj otroka poslati na športanje? Takrat, ko hočejo starši vsaj malo miru pred njim? Takrat, ko starš zve, da mu hodijo traparije po glavi?

Dejstvo je, da se otroci v šport vključujejo premladi. Ob spraševanju, zakaj starši že tako zgodaj vključijo otroka v šport, smo naleteli na nekaj dobrih razlag.

Ena dobra je ta, da športna društva in klubi živijo od članarin članov. Sponzorjev ni, skoraj da so izumrli in od nečesa je treba živeti … Neuradna razlaga, ki si je na glas ne upa povedati nihče.

In potem se je sistem začel rušiti. Ni se še zrušil, a ne vemo, ali je prihodnost svetla. Za starše je to dobro, seveda, če si lahko privoščijo mesečno vadnino, ki danes v resnih športnih klubih sega tudi do 50 evrov na mesec. Kateri so resni klubi, presodite sami.

Nedejavnost otrok je težko dojemljiva. Kdaj pravzaprav je nedejaven, če pa že pri petih letih hodi trikrat na teden na trening? Je nedejaven, odkar shodi pa do petega leta? Težko. Mar morajo prav vsi otroci v šport? Dandanašnjih priporočenih vrednosti telesne dejavnosti ne dosega niti polovica mladih, zato se pojavlja upad motoričnih sposobnosti. To dejstvo drži, saj so ga strokovnjaki preverili.

Tisti otroci, katerih starši si želijo, da postanejo vrhunski športniki se morijo lotiti dela dokaj zgodaj

Statistika je ugotovila starost, pri kateri se otroci začnejo ukvarjati z redno vadbo, se specializirajo v športno panogo. Ne bomo govorili naprej, ali ti otroci postanejo tudi vrhunski športniki.

Motorične sposobnosti ali samo motorična podlaga, ki si jo otrok pridobi z zgodnjim začetkom ukvarjanja s športom je vsekakor dragocena, vendar obstaja tudi ena nevarnost. Se otrok na poti do vrhunskega dosežka v primeru, da začne zgodaj s športom, tudi prej naveliča, je prej iztrošen, kot radi rečejo trenerji?

Športna praksa z ozko specializacijo in postavljanjem zmage nad nasprotnikom kot edinega, kar v športu velja, pa pripelje do negativnih izkušenj mladih nadobudnih športnikov in s tem padca notranje motivacije. Resna grožnja.

Ne želja po dokazovanju, temveč igrivost, širina, gibalna raznovrstnost, sprostitev, zabava, druženje in razburljivost podajajo temelje zgodnjemu vključevanju otroka v športno aktivnost. In pri tem stavku skoraj odpade želja po dosežku vrhunskega rezultata ...

Kdaj začeti s športom.

Kaj so otrokovi cilji v športu?​

​Niso vsi starši bivši športniki, veliko jih je med nami, ki se nikoli niso ukvarjali s športom, otroci pa se hočejo. Kako lahko svetujemo otoku, pomagamo, jih podpiramo ... Knjiga Šepetalec športnim otrokom izpod peresa bivšega vrhunskega smučarja Andreja Miklavca, je kot nalašč za take starše. Zelo priporočamo knjigo vsem staršem

Tu je še en povzetek iz knjige Šepetalec športnim otrokom:

Če ciljev otrok še ne pozna oziroma jih ne zna jasno artikulirati, potem se o tem z njim pogovarjajmo in mu pomagajmo najti jasno sliko o ciljih. Morda ni odveč, če otroku pomagate njegove cilje tudi zapisati. Na ta način boste otroku pokazali, kako lažje cilje spremljati in se učiti postavljati nove.

Kaj je za otroka v športu zabavno?

Vrste in oblike zabave za otroke spreminjajo skladno z njegovim razvojem in starostjo. Verjamem, da pomeni uživati in se zabavati v športu nekaj spodbudnega, idealnega.

Kaj jih notranje motivira?

To lahko pomeni vrsto različnih dejavnikov. Včasih je to napredovanje, včasih zabava, včasih iskanje vloge v socialnem prostoru, včasih, kaj popolnoma tretjega. Če boste otroku pomagali ugotoviti, kateri dejavniki ga motivirajo in vodijo naprej, bo otrok spoznal pomen in vlogo prepoznave notranje motivacije, ki je pomembna za vse, kar počnemo v življenju.

Na ta način bomo na neformalen način otroku predstavili in podpirali vloge, ki so v športu izjemnega pomena. Prav tako se bo otrok naučil razumevati, da ima vsak od nas določeno vlogo, namen in odgovornost, kar pa bo podporno pri vseh ostalih življenjskih izkušnjah.

Pohvalite prizadevanje

Vsi imamo radi, da nekdo prepoznava naše napore in prizadevanja pri delu ali kakršnem koli početju. Zato otroka pohvalite za njegova prizadevanja in napor, ki ga daje športu. Bolj, ko boste pri pohvali specifični, bolj bo otrokovo razumevanje pohvale plodnejše.

Promovirajte aktiven in zdrav način življenja

To kar se otrok navzame in nauči v otroštvu ima še kako velik vpliv tudi kasneje v življenju. Živeti zdravo in aktivno življenje je kvalitetna osnova vsakemu človeku. Otroku pomagajte postaviti okvir, primer športnika – vzornika. Presenečeni boste, da ga vaš otrok verjetno že ima, zato dajte poudarek na lastnostih, ki jih vzornik mora imeti, da je lahko zanj vzornik.

Kot starši otroka športnika

Navijajte za vse tekmovalce. Ohranjajte pozitiven pristop. Zahvalite se organizatorjem tekmovanj in prostovoljcev, ki pri organizaciji sodelujejo.

Izogibajte se pretiranim pogovorom o številkah in rezultatih. Na tekmovanjih se z otrokom udeležujte razglasitev rezultatov, če vaš otrok prejme nagrado ali pa ne.