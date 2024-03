Simptom, ki lahko kaže na srčno bolezen: Pojavi se zjutraj in se čez dan poslabša

Če imate visok krvni tlak, težave s srcem ali ste nagnjeni k tem boleznim, strokovnjaki pravijo, da se zjutraj lahko pojavi poseben opozorilni znak.

Če vam oteče eden ali oba gležnja, stopala ali noge in se stanje po nekaj dneh ne izboljša ali se simptomi poslabšajo - se morate nemudoma posvetovati z zdravnikom.

Seveda pa edem, oteklina, ni le znak bolezni srca, ampak je lahko tudi blažja težava, kot je zvin ali pik žuželke. Lahko pa je tudi opozorilni znak krvnega strdka ali okužbe, zato je pomembno, da spremljate težavo in poiščete zdravniško pomoč, če traja.

Eden najpogostejših simptomov srčnega popuščanja so otečeni gležnji in noge, ki jih povzroča kopičenje tekočine (medicinsko imenovano edem). Najprej se oteklina opazi zjutraj, čez dan je samo še slabše.

Oteklina je lahko simptom manj resnih težav

Edem oziroma oteklino lahko povzroči tudi sedenje v istem položaju, prekomerna telesna teža, nosečnost ali jemanje nekaterih zdravil, kot so steroidi ali antidepresivi. Zdravniki zato priporočajo, da poskusite z lahko telesno vadbo in dvig nog na primerno višino, kadar je to mogoče, seveda, še enkrat, če ni po dveh dneh bolje, nemudoma obiščite zdravnika.

To so najpogostejši znaki srčnega popuščanja

Opozorilni znaki srčnega popuščanja se lahko razlikujejo od osebe do osebe in se lahko začnejo nenadoma ali pa se »razvijajo postopoma« v tednih ali celo mesecih.

Simptomi, na katere morate biti pozorni:

-Oteklina se lahko pojavi po aktivnosti ali med počitkom. Stanje se lahko poslabša med ležanjem

-Utrujenost

-Omedlevica

Pojavijo se lahko tudi manj pogosti simptomi, kot so depresija, tesnoba in izguba teka. Če se počutite slabše ali če ti simptomi ne izginejo, je pomembno, da se takoj posvetujete z zdravnikom.

Do srčnega popuščanja pride, ko srce ne more črpati krvi po telesu, kar pomeni, da ne dobivate dovolj kisika. To se po navadi zgodi, ko srce postane šibko ali »otrdi« – vendar to ne pomeni, da je vaše srce »prenehalo delovati«, kot mnogi pogosto mislijo.

Srčno popuščanje je lahko posledica srčnega infarkta ali bolezni, imenovane kardiomiopatija. Vodilna dobrodelna organizacija British Heart Foundation opozarja, da je približno 80 odstotkov diagnoz srčnega popuščanja v Angliji postavljenih v bolnišnici - vendar ima skoraj polovica (40 odstotkov) bolnikov simptome, ki »bi morali biti opozorilo za zgodnejši obisk zdravnika«.