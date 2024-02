Ste opazili, da ste po obroku še kar naprej lačni? To je lahko pokazatelj številnih zdravstvenih težav

Po besedah ​​nutricionistke Carol Mareto se lahko telo, če vaša prehrana ni dovolj kakovostna, »upre« in zahteva več, kot potrebuje. Če zaužijete malo hranilnih snovi in ​​premalo počivate, bo telo potrebovalo več energije.

Če vam primanjkuje beljakovin, bo lakota trajala dlje. Iz tega razloga je ključnega pomena, da poskrbite, da boste v svojo prehrano vključili veliko zelenjave in sadja, bogatega z vlakninami. Uživati ​​morate tudi kakovostne beljakovine, ki jih najdemo v jajcih, mesu, ribah, fižolu ...

Stres poveča nastajanje kortizola, kar povzroči dodaten občutek lakote. Če ste pogosto pod stresom, vam to težavo lahko pomaga rešiti joga ali meditacija ali ukvarjanje s športom.

Pomanjkanje spanja je lahko tudi eden od razlogov, zakaj ste vseskozi lačni. Kakovosten spanec je pomemben za uravnavanje hormonov, vključno z grelinom, ki ga pogosto imenujemo »hormon lakote«, ker poveča vnos hrane. Vsako noč bi morali spati vsaj šest ur in pred spanjem omejiti uporabo elektronskih naprav.

Ko telo nima dovolj vode, se možgani zmedejo in mislijo, da morajo nekaj pojesti, da se odžejajo. Ne pozabite popiti litra in pol do dveh litrov vode na dan.