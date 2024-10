S katero vadbo bomo prej shujšali

To je pogosto vprašanje rekreativcev, ki bi radi z vadbo tudi nekoliko shujšali: »Slišal sem, da vadba z nižjim srčnim utripom porabi več maščob, vendar manj kalorij kot vadba z višjim srčnim utripom. Katera oblika vadbe (počasna ali hitra) mi bo pomagala najhitreje shujšati?«

Pri nižji intenzivnosti vadbe mišice res porabijo večji odstotek maščob v primerjavi z ogljikovimi hidrati, vendar to ne pomeni nujno, da porabijo več skupnih maščob ali več skupnih kalorij kot pri višji intenzivnosti. To je subtilna razlika, vendar zelo pomembna. Tukaj je nekaj informacij, ki vam bodo pomagale razumeti, zakaj.

Več dobite, ko mišice kurijo maščobe v primerjavi z ogljikovimi hidrati, saj ima maščoba več kot dvakrat več kalorij (devet kalorij v primerjavi s štirimi kalorijami na gram ogljikovih hidratov).

Mišice potrebujejo več kisika za izgorevanje maščob v primerjavi z ogljikovimi hidrati, ker je maščoba energijsko bolj gosta.

Manj kisika doseže mišice, ko vadite intenzivno ali hitro in ste zadihani. To pomeni, da trdo delate, da bi dobili več kisika. Ko manj kisika doseže mišice, nastane stanje, znano kot kisikov dolg, in ogljikovi hidrati postanejo prednostno gorivo, saj za izgorevanje potrebujejo manj kisika.

Glede na naštete informacije je težava počasne vadbe z nižjim srčnim utripom ta, da porabite večji odstotek maščob, a na koncu porabite manj skupnih kalorij in manj skupnih maščob.

Kar zadeva vprašanje, katera oblika vadbe (počasna ali hitra) vam bo hitreje pomagala izgubiti telesno maso, je pomembno vedeti, da morate za hujšanje zaužiti manj kalorij, kot jih porabite, ne glede na količino vadbe. Tudi če bi vsak dan pretekli maraton, ne boste izgubili telesne mase, če zaužijete več kalorij, kot jih porabite.

Torej, ne glede na to, ali gre za hitro ali počasno vadbo, morate še vedno zaužiti manj kalorij, kot jih porabite, da bi izgubili telesno maso. Vadba je najboljši napovedovalec ohranjanja izgubljene telesne mase (zagotovo boste ponovno pridobili izgubljeno težo, če ne boste aktivni), vendar je za hujšanje učinkovitejše zmanjšanje vnosa kalorij.

Strokovnjaki spodbujajo ljudi, naj med vadbo povečajo porabo kalorij, če ostajajo znotraj svojih fizičnih zmožnosti in ne tvegajo poškodb. To priporočajo, ker tako porabijo več kalorij, kar prispeva k izgubi telesne mase, še pomembneje pa je, da postanete bolj aerobno vzdržljivi. Bolj, ko ste aerobno pripravljeni, bolj učinkovite so mišice pri kurjenju maščob.