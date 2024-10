Energijske kroglice s korenjem, lešniki in datlji

Če športni rekreativec kaj potrebuje prav vsak dan, je to energija. In to prava, naravna energija, ki jo dobimo s hrano.

Če iščete hitro in zdravo sladico brez dodatnih sladil, so te zdrave kroglice popolna izbira. Da, lahko je le sladica, lahko pa je energija za na in med vadbo.

Potrebujete le tri sestavine, ki jih verjetno že imate doma, priprava pa vam vzame le pet minut. Ta slastna sladica ni le bogata z vlakninami in naravnimi sladkorji, ampak je tudi prava energetska bomba, idealna za vsak trenutek, ko si zaželite sladkega.

Energijske kroglice z datlji

Potrebuješ srednji korenček, skodelico praženih lešnikov, 25 svežih datljev.

Priprava

Najprej naribamo korenček, nato dodamo lešnike in jih zmiksamo. Nato dodajte datlje in nadaljujte s stepanjem, dokler zmes ni gladka. Oblikujte majhne kroglice in vaša zdrava sladica je pripravljena. Brez peke, brez stresa – preprosto in okusno.

Na kratko nekaj o datljih

Sladki datlji so mineralno bogato živilo, ki nas polni z energijo in po drugi strani pomirja. Vendar le ni vse tako sladko, kakor se zdi. Ob nakupu datljev je treba paziti, da ne izberemo takih s konzervansi in prevleko iz glukoznega sirupa, nam je povedala Mateja Reš.

Pri nas bomo zasledili predvsem suhe datlje, v severni Afriki in na Bližnjem vzhodu, kjer so doma, pa so na prodaj še sveži in napol suhi. Zadnji imajo nagubano lupino, meso pa je treba dobro prežvečiti. Suhe se da hraniti več mesecev, zato si jih lahko omislimo večjo količino hkrati. Le dobro jih zapremo in varujemo pred molji.

Obstaja več sort datljev, prodajajo pa zlasti deglet noor. Tisti nekoliko večji ter z bolj nagubano površino in medeno notranjostjo so sorte medjool. In prav to so datlji vseh datljev, za katere bi človek dal marsikaj. No, saj je zanje tudi treba odšteti nekaj več denarja. Največkrat jih uživamo kar tako, iz roke v usta. Po drugi strani pa so odličen nadomestek za kristalni sladkor.

Datlje čez noč ali vsaj za nekaj ur namočimo v vodo, nato pa uporabimo le odcejeno močno sladko tekočino, lahko pa jih, še bolje, s tekočino vred s paličnim mešalnikom pretlačimo v kašo. Za kak dan ali dva jo shranimo tudi v hladilniku. Z malo limonovega soka postane odličen preliv za mislije, sadne kaše, napitke. Pomešana z mletimi suhimi ali nakaljenimi oreščki pa postane prava hranilna bomba.

Lepljivost datljev izkoristimo pri pripravi energetskih kroglic in ploščic. Iz suhih mletih datljev, oreščkov in še česa naredimo kroglice, jih po želji povaljamo v mletih oreščkih, staljeni čokoladi ali podobnem in že je tu hitra potešitev potrebe po sladkem.

Datlje uporabimo pri vseh jedeh, ki jim dodajamo rozine, saj sta si ta dva okusa podobna, le da datlji nimajo toliko kisline. Presenetljivo dobro se ujemajo tudi z mesom, zlasti piščancem in ribami.

Arabska legenda pravi, da je bog, potem ko je ustvaril človeka, iz snovi, ki mu je ostala, ustvaril še datljevo palmo ... Zdaj je jasno, zakaj so tako čudoviti, je zaključila Mateja Reš.