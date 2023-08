Roglič je pred odhodom v Španijo kolesaril po vzhodni Sloveniji

Slovenska turistična organizacija (STO) za promocijo Slovenije kot vrhunske destinacije za oddih na prostem in priprave športnikov sodeluje s Primožem Rogličem že vrsto let. Oglejte si najnovejši plod tega sodelovanja.

Olimpijski prvak. Trikratni zmagovalec Dirke po Španiji. Aktualni zmagovalec Dirke po Italiji. Nazivov, ki si jih je ambasador slovenskega turizma Primož Roglič nabral v le desetletju dolgi kolesarski karieri, je veliko. A njegova največja zmaga je družina. Pred zadnjo največjo kolesarsko dirko v tem letu sta se Lora in Primož Roglič podala na družinski oddih po vzhodni Sloveniji, kjer je slovenski šampion poleg kolesarskih kilometrov nabiral tudi svojo pravo tekmovalno energijo in užival v sproščujočih družinskih trenutkih.

Slovenska turistična organizacija (STO) za promocijo Slovenije kot vrhunske destinacije za oddih na prostem in priprave športnikov sodeluje s Primožem Rogličem že vrsto let. Jesenska promocijska kampanja v sodelovanju z Rogličevo družino izpostavlja kolesarska doživetja za družine po vzhodni Sloveniji, naravne in kulturne znamenitosti zelene Slovenije za ljudi, ki iščejo aktiven oddih, vrhunsko kulinariko s široko vinsko ponudbo in pristna doživetja stran od vsakodnevnega hitrega življenja.

Lora in Primož Roglič: Sledi poti srca po vzhodni Sloveniji

V novi zgodbi Primož Roglič z družino raziskuje družinska in kolesarska doživetja po vzhodni Sloveniji. Njihov prvi postanek je Jeruzalem, kjer na prenovljenem posestvu Sibon, kjer vsak najde sprostitev, užitek in odklop od vsakdanjega ritma modernega sveta.

Med vinogradi se vijejo številne ceste, ki so idealne za kolesarske podvige rekreativnih in profesionalnih kolesarjev. Tu je letos potekala tudi ena od etap dirke Po Sloveniji. Tudi najmlajša člana družine, Lev in Aleks, sta najbolj srečna v objemu narave, ki ga nudi slovensko podeželje, kjer obiščejo Turistično kmetijo Firbas.

Kljub družinskemu oddihu Primož ne zamudi priložnosti za kolesarski trening. Tokrat po Dravski kolesarski poti, ki se v slovenskem delu vije vse od Koroške do Ormoža, Roglič pa zavije do najstarejšega slovenskega mesta Ptuj. Pridružite se jim na njihovi navdihujoči poti skozi bogato pokrajino, kjer se prepletajo družinske vrednote, kolesarska strast in neokrnjena narava.

20 zmag na večdnevnih dirkah so odlična popotnica za La Vuelto

Pred začetkom zadnje od treh največjih dirk v letu je Roglič potrdil izjemno formo z 20. skupno zmago na večdnevnih dirkah in tako napovedal vnovičen boj za rdečo majico na Dirki po Španiji. S tremi osvojenimi lovorikami na španski pentlji in kot aktualni zmagovalec Dirke po Italiji je eden glavnih favoritov na dirki, ki bo potekala od 26. avgusta do 17. septembra v Španiji.

Dirka po Španiji je ena od treh velikih tritedenskih dirk na svetu - poleg Dirke po Italiji in Dirke po Franciji. Poleg Rogliča bosta od Slovencev na dirki nastopila tudi Jan Tratnik v vlogi njegovega pomočnika in Domen Novak, ki je v ekipi UAE mesto dobil, ker je eden od kolesarjev zbolel. Kot zadnja od treh največjih dirk v koledarju pa je tudi zadnja možnost za številne Rogličeve tekmece, da osvojijo eno od najbolj želenih majic. Športni komentatorji napovedujejo oster boj za rdečo majico od prvega dne in ocenjujejo, da bo Dirka po Španiji glede na zvezdniško zasedbo ena najbolje gledanih v zgodovini.